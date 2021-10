Montréal (AFP). Céline Dion, ses enfants et ses fans, pleurent René Angélil

A 15h20 précises (20h20 GMT), en robe noire, coiffée d'un voile, Céline Dion, tenant par la main ses jumeaux de 5 ans Eddy et Nelson, a remonté l'allée de la basilique où 21 ans plus tôt elle avait scellé religieusement son union avec René Angélil. Au même moment les paroles de la célèbre chanson de la star canadienne, "Trois heures vingt", ont résonné dans une basilique bleutée investie par environ 2.000 invités, laissant peu de place au public venu nombreux. Céline a ensuite déposé trois lys noirs sur le cercueil ébène de son mari, posé dans l'allée centrale face à l'autel. Un lys blanc, symbole de la province québécoise, décorait chaque banc de la basilique Notre-Dame de Montréal. Baptisé ici même, le fils aîné du couple, René-Charles, 15 ans, a salué un père avec qui il prenait plaisir à parler de "golf, de hockey, de poker" ou aussi de gastronomie. "Tu es un exemple difficile à suivre", a ajouté René-Charles. Avant lui, Patrick Angélil, premier des six enfants des trois mariages de René Angélil, a salué "un conquérant du show business (...) qui a fait rayonner le Québec à travers le monde". Pratiquement de la même génération que le défunt et originaire du même quartier de Montréal, l'archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine a concélébré les obsèques avec à ses côtés l'évêque Mgr Ibrahim Michael Ibrahim, pour l'église catholique orientale melkite. René Angélil était né d'une famille libano-syrienne. Sophie Grégoire, épouse du Premier ministre Justin Trudeau, représentait son mari toujours au forum de Davos, avec la ministre de la Culture Mélanie Joly. - 'Ma carrière, son chef-d'oeuvre' - Avant d'assister aux obsèques, le Premier ministre du Québec Philippe Couillard a salué en René Angélil "un grand philanthrope" qui restera "présent dans le coeur des Québécois". Plusieurs chanteurs ou compositeurs qui ont travaillé avec René Angélil étaient présents comme Luc Plamondon, Véronic Dicaire, Eric Lapointe ou des amis du défunt comme d'anciens hockeyeurs ou des compagnons de poker. Les funérailles, que le gouvernement du Québec a voulu "nationales", avec drapeaux en berne sur les bâtiments officiels de la province, ont été retransmises sur les télévisions canadiennes. Céline Dion a même permis à ses fans à travers le monde de partager sa peine en diffusant l'office mortuaire sur un site internet dédié. La veille des funérailles, Céline Dion avait pendant sept heures reçu les condoléances de ses fans qui avaient parfois attendu de longues heures dans le froid. Ils ont eu l'assurance de la chanteuse, en recevant une carte illustrée de la photo en noir et blanc de l'époux, qu'ils pourraient encore l'entendre ou la voir sur scène. "J'ai compris que ma carrière était d'une certaine manière son chef-d'oeuvre, sa chanson, sa symphonie à lui. L'idée qu'elle puisse rester inachevée l'aurait peiné terriblement. J'ai compris que, si jamais il disparaissait, je devrais continuer, sans lui, pour lui", a écrit Céline Dion au dos de cette carte. De 26 ans son aîné, René Angélil est mort à 73 ans le 14 janvier d'un cancer de la gorge dans sa résidence de Las Vegas (Nevada, ouest des Etats-Unis) là où il a réussi à monnayer pour Céline Dion des contrats juteux, après avoir réussi à lui faire vendre plus de 220 millions d'albums à travers le monde. Il avait commencé, sans grand succès, comme chanteur dans un groupe yéyé, les Baronets. Dernière d'une famille de 14 enfants, Céline Dion pleure aussi un de ses frères, Daniel 59 ans, mort également d'un cancer deux jours après René Angélil, et dont les funérailles se dérouleront lundi près de Montréal.

