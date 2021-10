Montréal (AFP). Céline Dion au côté du cercueil de son mari René Angélil pour un dernier hommage

Dans le froid et sous un soleil hivernal, des centaines de personnes ont attendu parfois plusieurs heures avant de pénétrer dans la basilique Notre-Dame, là où il y a un peu plus de 21 ans ans avait eu lieu le mariage de René Angélil et Céline Dion. Voilette noire, les cheveux relevés en chignon et toute de noire vêtue, Céline Dion, son fils aîné René-Charles à ses côtés, a reçu les condoléances de proches et de quelques personnalités comme l'ancien Premier ministre Pierre-Marc Johnson ou le maire de Montréal Denis Coderre. Les anonymes et les fans, de toutes générations, ont défilé ensuite devant le cercueil ouvert, dans lequel le défunt reposait, une fleur blanche à la boutonnière. Diane Chaignier est venue rendre hommage à "un monsieur qui a fait beaucoup de choses pour plusieurs vedettes (...) et qui a fait de Céline une star planétaire". Après trois bonnes heures d'attente, Arnaud Alcaraz s'apprête à franchir les grandes portes de la basilique. "On est venu pour soutenir Céline et représenter tous les fans français", confie à l'AFP ce jeune Français installé à Montréal depuis l'automne. Pour Daniel Vignet, "c'est une page de la culture québécoise qui se tourne", René Angélil "a fait d'une petite fille de Charlemagne (village à l'est de Montréal, ndlr), une chanteuse internationale. C'est une belle histoire d'amour, c'est une belle réussite". - Etreindre ses fans - Tous ces admirateurs espéraient voir leur idole qui, patiemment, avait un mot pour chacun à quelques mètres de la dépouille de son défunt mari. Tout en haut de l'allée centrale de la basilique bleutée où plus de 2.500 personnes devaient se presser pour la cérémonie religieuse, Céline Dion a passé jeudi après-midi plus de deux heures à serrer des mains, étreindre ses fans, en essuyant parfois une larme. Un portrait géant de René Angélil était exposé au devant de la basilique où de nombreuses personnalités sont attendues vendredi pour les obsèques de ce natif de Montréal, originaire d'une famille libano-syrienne. Le Premier ministre québécois Philippe Couillard a décidé de funérailles nationales pour le pygmalion de Céline Dion, un honneur réservé aux Québécois pour souligner leur "apport à la société" de la province francophone. René Angélil est décédé le 14 janvier à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer de la gorge dans sa résidence de Las Vegas, là où l'artiste canadienne avait repris ses spectacles en août dernier. Deux jours après, la chanteuse avait annoncé le décès de son frère Daniel, qui avait aussi déroulé avec moins de succès une carrière de chanteur. Huitième enfant d'une fratrie de 14, dont Céline est la dernière, Daniel Dion, 59 ans, a également succombé à un cancer et ses funérailles sont prévues lundi.

