Paris (AFP). JO 2024: le Conseil de Paris va donner son feu vert

Le Conseil de Paris va donner lundi matin son feu vert à une candidature de la capitale pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, une étape décisive avant son entrée en lice officielle, a priori en juin. Les 163 conseillers de Paris, droite et gauche à l'unisson, devraient à une très grande majorité approuver le v?u de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui propose que Paris s'engage "pleinement en faveur d'une candidature" pour les JO de 2024. Devraient cependant manquer à l'appel les voix des Verts, qui voteront contre, tout comme l'unique conseillère de Paris issue du Parti de gauche, Danielle Simonnet. Le v?u a déjà été approuvé par tous les conseils d'arrondissement, à l'exception du IIe, où Europe Ecologie-Les Verts est majoritaire. Au centre des débats du Conseil de Paris devrait se trouver la question de la consultation des citoyens -lesquels ne se sont pour l'instant exprimés qu'à travers des sondages. Selon le dernier en date, publié dimanche dans Le Parisien-Aujourd'hui en France, 61% des Français souhaitent que Paris se lance dans la bataille. La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé il y a huit jours une "grande consultation en 2016", qui "permette aux Parisiens d'exprimer leur engagement". Consultation trop tardive pour le groupe EELV: "Anne Hidalgo souhaite une concertation en 2016, une fois que la candidature sera lancée. Pourquoi le débat n'aurait-il pas lieu maintenant ?", se sont interrogés jeudi les co-présidents du groupe David Belliard et Anne Souyris. - Un référendum ? - "La logique des JO, c'est celle du toujours plus. Londres a fait exploser ses coûts. La facture, qu'elle soit financière, écologique, sociale, on pense qu'elle est sous-dimensionnée. On veut que les gens puissent se prononcer", a expliqué Mme Souyris, en rappelant que, selon un sondage du JDD il y a huit jours, 72% des Parisiens sont favorables à l'organisation d'un référendum sur le sujet. Interrogé sur ce point par la presse jeudi, l'adjoint aux Sports Jean-François Martins n'a rien exclu. "On a plein de formats de consultation. On utilisera tous ceux qui paraîtront justes", a-t-il dit. Sans parler de référendum, le groupe communiste au Conseil de Paris souhaiterait que soient créés des "comités populaires et citoyens pour la réussite des Jeux olympiques et paralympiques", afin de "porter les exigences et recommandations de la population". "Aujourd'hui, il semble difficile de consacrer plusieurs milliards d'euros à un événement sportif, alors qu'on est confronté aux politiques d'austérité () Les JO doivent répondre aux besoins des habitants", a souligné jeudi le président du groupe Nicolas Bonnet. Les Verts, comme les communistes, ont regretté ces dernières semaines que Paris ne se soit pas donné davantage de temps avant de se lancer. Mais après avoir été longtemps réticente, Anne Hidalgo a décidé d'"accélérer le calendrier et la décision", comme elle le confiait fin mars à l'AFP. Le rapport du monde sportif, allant dans le sens d'une candidature moins coûteuse et plus écologique, le relèvement de la contribution du CIO (de un à 1,8 milliard d'euros), et les événements du mois de janvier --les attentats, puis la marche du 11 janvier-- l'ont convaincue de s'engager pleinement dans l'aventure. Le vote du Conseil de Paris va permettre à la ville de faire son entrer dans l'Association d'étude Ambition olympique et paralympique, au côté de l'Etat et de la région, et sous la présidence du chef de file du mouvement sportif, Bernard Lapasset. La première réunion de cette association, dotée d'un budget de deux millions d'euros pris en charge à parts égales par les quatre parties, est prévue mercredi. Au menu de ses travaux: la définition du plan de financement de la candidature (d'un coût de 60 millions d'euros environ), et l'élaboration du schéma des futurs sites. L'acte de candidature officiel de la Ville, cosigné par Anne Hidalgo et Bernard Lapasset, devrait intervenir en juin; la déclaration d'intention devra quant à elle parvenir à Lausanne en septembre. La décision du CIO est attendue à l'été 2017. Sont d'ores et déjà candidates les villes de Boston, Hambourg et Rome.

