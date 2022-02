Paris (AFP). JO 2024: Hidalgo prône des Jeux au service des progrès

La maire de Paris Anne Hidalgo a proposé lundi aux conseillers de Paris se lancer dans une candidature à l'organisation des jeux Olympiques et paralympiques de 2024, affirmant qu'elle "constituerait un puissant levier au service des progrès auxquels les Parisiens aspirent". "Au-delà du symbole et au-delà des retombées en terme d'attractivité, pourquoi une candidature de Paris fait-elle sens aujourd'hui? D'abord parce qu'elle constituerait un puissant levier au service des progrès auxquels les Parisiens aspirent. Derrière les jeux Olympiques, il faut voir des milliers de logements construits, l'amélioration du réseau de transport en commun, l'accélération de la transition écologique", a lancé Anne Hidalgo devant les conseillers de Paris. "Il faut voir la réduction des inégalités territoriales et la consolidation de la cohésion sociale. Les Jeux sont donc un moyen d'aller plus vite et plus loin dans tous les domaines où nos concitoyens souhaitent des avancées concrètes", a-t-elle poursuivi. Les Jeux devront avoir une dimension métropolitaine "assumée et revendiquée", et "être pensés et réalisés comme un formidable moyen de souder Paris et les départements qui l'entourent", a-t-elle ajouté. Les jeunes, mais aussi les femmes "sont appelés à y jouer un rôle essentiel", a-t-elle plaidé. Le conseil de Paris doit approuver à une très grande majorité en fin de matinée le v?u de la maire de Paris, qui propose "d'engager pleinement" Paris dans la voie d'une candidature.

