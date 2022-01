Washington (AFP). Une Américaine prend la tête du club d'élite des supercentenaires

Une Américaine de 115 ans, Jeralean Talley, vient de prendre la tête du club fermé, mais qui devrait s'étendre, des "supercentenaires" âgés de 110 ans et plus dont une cinquantaine, dûment répertoriés par des chercheurs américains, ont plus de 111 ans. Après la mort lundi de sa compatriote Gertrude Weaver, qui aurait eu 117 ans le 4 juillet, la nouvelle doyenne de l'humanité recensée par l'organisation Gerontology Research Group (GRG), basée à Los Angeles, est une Afro-américaine née en Georgie (sud-est) le 23 mai 1899 et vivant aujourd'hui à Inkster, près de Detroit, dans le Michigan (nord-est). Mme Talley fait partie du club encore plus restreint des trois personnes recensées par le GRG nées au XIXe siècle et toujours vivantes au XXIe, devant l'Américaine Susannah Mushatt Jones, également noire, née le 6 juillet 1899, et l'Italienne Emma Morano-Martinuzzi, née le 29 novembre 1899. "Il y a toujours une petite chance que quelqu'un qui aurait 116 ans se manifeste, c'est peu vraisemblable mais possible", indique à l'AFP Robert Young, l'un des chercheurs du groupe et également expert pour le livre Guinness des Records pour qui le GRG fait autorité. L'organisation qui s'appuie sur le travail de chercheurs, démographes, biologistes ou amateurs passionnés, a recensé pour le moment 52 personnes - 50 femmes et deux hommes - qui ont passé le cap des 111 ans et peuvent le prouver avec des certificats de naissance et de mariage pour les changements de nom. Ainsi la Péruvienne Filomena Taipe, dont les autorités du Pérou ont annoncé la mort lundi à l'âge de 117 ans, "n'avait pas de preuve d'origine de sa naissance", ajoute M. Young. Selon le ministère péruvien du Développement, la vieille dame était née le 20 décembre 1897, date indiquée sur sa carte d'identité. "99% des cas revendiquant un âge de plus de 115 ans se révèlent faux", indique le chercheur qui estime à un millier le nombre potentiel des 110 ans et plus et à 300 ceux prouvés. - Amatrice de bowling - Mme Talley a ainsi repris le titre porté pendant cinq jours par sa compatriote Gertrude Weaver après la mort d'une Japonaise, Misao Okawa, décédée le 1er avril moins d'un mois après avoir fêté son 117e anniversaire. Interrogée par le Detroit Free Press sur le secret de sa longévité, la nouvelle doyenne a affirmé que "cela vient d'en haut (). Ce n'est ni dans mes mains ni dans les vôtres", a-t-elle dit en pointant les doigts vers le ciel. Pour le magazine Time, qui a contacté sa famille, dont sa fille unique de 77 ans Thelma Holloway, la nouvelle doyenne mange beaucoup de porc, est un vrai oiseau de nuit et n'a arrêté de faire du bowling qu'à l'âge de 104 ans. En général, au moment de son anniversaire, elle part avec un de ses amis faire une partie de pêche et a pris en 2013 sept poissons-chats. Un tout petit peu plus jeune, Susannah Mushatt Jones, est elle née en Alabama (sud-est), est partie pour New York, n'a pas eu d'enfants mais s'est longtemps occupée de ceux de familles riches. Titulaire d'un diplôme de fin d'études avec un mémoire sur "la musique nègre en France", elle est amatrice de lingerie fine et de barbecues, selon la presse américaine. Ces supercentenaires, dit M. Young, "sont des individus qui ont pris soin d'eux-mêmes, qui sont restés indépendants, forts mentalement, ils ont des liens sociaux, comme l'église ou la famille". Ils sont longtemps restés actifs, dorment bien, mangent raisonnablement, ajoute-t-il. "Ils ont gagné à la loterie génétique mais ça ne suffit pas, vous devez aussi vivre votre vie de la bonne façon", estime-t-il, avec des "vices en modération". L'Américaine Sarah Knauss, morte à 119 ans, détestait les légumes et la Française Jeanne Calment, décédée à 122 ans, fumait deux-trois cigarettes par jour, rappelle M. Young. Pour lui, leur nombre a toutes les chances de s'accroître, parce que l'espérance de vie s'allonge et que la population augmente. Les documents sont aussi de plus en plus présents, même si l'Afrique, la Chine ou l'Inde ont été à la traîne. Le nombre de ceux atteignant les 115 ans "va continuer doucement à augmenter", pense-t-il. Le record de longévité pouvant être prouvé officiellement est toujours détenu par Jeanne Calment, décédé en 1997 à 122 ans et 164 jours. A ce jour, la première Française à figurer sur le tableau des supercentenaires de plus de 111 ans, consultable sur grg.org, est Olympe Amaury, 113 ans, née le 19 juin 1901 et résidant dans le Loiret (centre de la France).

