Tokyo (AFP). La Japonaise doyenne de l'humanité est décédée mercredi, à 117 ans

La Japonaise Misao Okawa, qui se prévalait du titre de doyenne de l'humanité, est décédée mercredi à l'âge de 117 ans, moins d'un mois après avoir fêté son anniversaire, a-t-on appris auprès de la maison de repos où elle vivait. Cette coquette petite dame, née le 5 mars 1898 et issue d'une lignée de marchands de kimonos de la ville d'Osaka (ouest), était officiellement devenue la plus vieille femme du monde à l'âge de 114 ans, en février 2013. Elle succédait alors à une autre Japonaise qui venait de s'éteindre à 115 ans. Le mois dernier, Mme Okawa s'était prêtée à l'occasion de ses 117 printemps à une très joyeuse séance de photos, vêtue d'un ravissant kimono rose, une fleur de la même couleur ornant sa blanche chevelure. Mère de trois enfants, grand-mère de quatre et arrière-grand-mère de six, elle était entourée de sa famille, notamment de son fils aîné, âgé de 92 ans, et d'un dernier petit rejeton de deux ans. Elle paraissait alors en bonne forme malgré son âge avancé. Interrogée sur le secret d'une telle longévité, elle avait avoué "ne pas savoir". Le plus vieil homme du monde, Sakari Momoi, est aussi un Japonais, de 112 ans. Né le 5 février 1903, il avait officiellement décroché le titre l'été dernier. L'espérance de vie des hommes nippons a franchi pour la première fois en 2013 la barre des 80 ans (80,21 ans), tandis que leurs compatriotes femmes détiennent la palme mondiale de la longévité (86,61 ans). Environ un quart de la population du Japon est âgée de 65 ans et plus, une proportion qui devrait atteindre 40% d'ici à 2060. Il y avait près de 59.000 centenaires répertoriés au Japon en septembre dernier, selon les statistiques officielles du ministère de la Santé. Parmi eux, 87% sont des femmes.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire