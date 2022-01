Sortir dans l'Orne : mardi 7 avril

A partir de demain et jusqu'au 18 avril se tient dans l'Orne le Festival d'humour Les Andain'ries. Un programme riche et varié pour tout public. Retrouvez le programme complet et les infos pratiques sur lesandainries.fr



Fini l’entrée payante et les barrières, 2015 est l’année du changement. Le week-end Quasimodo à Argentan vous propose, tout ce week-end, une grande fête foraine, une foire aux affaires et une exposition de véhicules neufs et d'occasions. C'est samedi et dimanche. Retrouvez toutes les informations sur argentan.fr



Le vélo club Fertois et la Communauté de Communes de la Ferté – St Michel organisent ce dimanche une course de vélo. Il s'agit du prix de la municipalité. La départ est prévu à 14h30 et l'arrivée aux alentours de 17h.