Sortir dans l'Orne : jeudi 16 avril

Dans le cadre du Festival les Andain'ries, ce soir, assistez au concours de jeunes talents à Bagnoles-de-l'Orne. A noter la participation de Vanessa Kayo, Joffrey Verbruggen, Elodie Poux et de Max Bird. C'est ce jeudi soir à 20h30 au Centre d'Animation de Bagnoles-de-l'Orne.



Demain, le Centre social & d'initiatives municipal, Maison du Citoyen d'Argentan organise un spectacle de clowns pour les enfants des trois centres de loisirs. Cette animation sera suivie d'un spectacle de ces enfants et d'un goûter. Rendez-vous ce vendredi à 15h dans la grande salle à la Maison des Associations Guy de Maupassant.



Dimanche, c'est la 2ème édition du rallye nature de la vallée de la Rouvre à Ségrie-Fontaine. Une manifestation familiale qui permet de découvrir la vallée au fil du sentier du granite. C'est 8€ par équipe si vous vous inscrivez avant demain. Retrouvez plus d'informations sur CPIE 61