Sortir dans l'Orne : vendredi 10 avril

Le week-end Quasimodo à Argentan vous propose, tout ce week-end, une grande fête foraine, une foire aux affaires et une exposition de véhicules neufs et d'occasions. C'est ce samedi et ce dimanche. Retrouvez toutes les informations sur argentan.fr



Demain, les jeunes de l'association D'Ecouves Verte organisent un contest à Saint-Denis- sur-Sarthon. Soutenez ce beau projet en vous inscrivant au contest ou en profitant de toutes les animations qui se passeront autour ce samedi dès 14h au skate-parc de Saint-Denis-sur-Sarthon.



Dans le cadre du Festival les Andain'ries, assistez au spectacle de la Compagnie du P'tit Vélo, ce samedi à 17h dans les rues de la Ferté Macé. Gérald Dahan se produira demain également au Casino de Bagnoles-de-l'Orne à 20h30. Et dimanche, les Mangeurs de Lapin seront au Centre d'Animation de Bagnoles-de-l'Orne à 17h. Le programme complet est à retrouver sur lesandainries.fr