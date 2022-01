Paris (AFP). Dropped: ouverture d'une information judiciaire pour homicides involontaires

Le parquet de Paris a ouvert vendredi une information judiciaire pour homicides involontaires sur l'accident qui a coûté la vie à dix personnes, dont huit Français, en marge du tournage du jeu télévisé "Dropped" en Argentine, début mars, a appris l'AFP de source judiciaire. L'information a été ouverte "contre personne non dénommée", afin de poursuivre les investigations engagées lors de l'enquête préliminaire, a-t-on appris de même source. Ce drame, survenu le 9 mars lors du tournage d'une émission de téléréalité qui devait être diffusée sur TF1, avait notamment coûté la vie à la navigatrice Florence Arthaud, 57 ans, à la championne olympique de natation Camille Muffat, 25 ans, et au boxeur médaillé olympique Alexis Vastine, 28 ans. Peu après leur décollage, deux hélicoptères affrétés par l'équipe de tournage s'étaient percutés en vol dans la province de La Rioja, dans le nord-ouest de l'Argentine, avant de s'écraser dans un champ et de brûler presque entièrement. Une enquête est également en cours en Argentine, où un juge fédéral a été désigné et a entendu les rescapés français de l'équipe de tournage avant qu'ils ne rentrent en France.

