Buenos Aires (AFP). Après l'accident en Argentine, l'équipe de Dropped rentre en France

Les 27 Français de l'équipe de "Dropped", dont les sportifs Alain Bernard et Philippe Candeloro, ont décollé vendredi d'Argentine, soulagés de rentrer en France, pendant que, sur le lieu de l'accident d'hélicoptères ayant fait dix morts, des experts des deux pays collaborent. Parti jeudi vers 22H30 de leur hôtel de Villa Union, dans la province de La Rioja (nord-ouest), l'autocar conduisant l'équipe de tournage et les participants est arrivé dans la capitale argentine en début d'après-midi. Ils ont ensuite pris l'avion AF393 Buenos Aires-Paris, qui a décollé à 18H15 (21H15 GMT), avec une demi-heure de retard. La semaine a été "très longue, très longue", a confié le patineur Philippe Candeloro avant d'embarquer. "On commence à retrouver un petit peu le goût à la vie, on va prendre l?avion. Je sais que vous attendez tous un peu de nos nouvelles, on est désolé mais par respect aux familles des victimes, on préfère pas non plus trop exposer nos sentiments", a-t-il dit. A Roissy, où l'arrivée de l'avion est annoncée pour samedi à 11H00 (10H00 GMT), ils seront accueillis par le PDG et des dirigeants de TF1, commanditaire du programme, selon une source proche du dossier. A La Rioja, capitale de la province du même nom, cinq gendarmes français ont entamé vendredi une mission délicate. Deux enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie des transports aériens (GTA), le service auquel le parquet de Paris a confié mardi l'enquête préliminaire ouverte sur l'accident, devaient rencontrer le juge fédéral Daniel Herrera, chargé de l'enquête sur l'accident survenu lundi à Villa Castelli, petit village de La Rioja. Les trois experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN) doivent eux réaliser, conjointement avec les experts locaux, les autopsies des deux pilotes argentins et des huit Français. - Besoin de tests ADN - Jusqu'ici, les légistes argentins ont procédé à des prélèvements et des relevés post mortem sur les corps afin de les comparer avec les données médicales qu'apportent les hommes de l'IRCGN, un médecin légiste, un dentiste et un spécialiste en empreintes digitales. "Leur objectif est d'appuyer l'équipe argentine en apportant des éléments médicaux de comparaison, ce sont des experts en catastrophes aériennes qui par exemple ont travaillé sur le crash de l'avion d'Air Algérie au Mali", a dit à l'AFP le lieutenant-colonel Laurent Lesaffre, de l'ambassade de France à Buenos Aires. Les corps calcinés étant méconnaissables, il faudra des tests ADN, des données dentaires ou chirurgicales pour identifier les victimes. Avant de boucler leurs valises pour la France, Philippe Candeloro, le nageur Alain Bernard, la cycliste Jeannie Longo, la snowboardeuse Anne-Flore Marxer et huit salariés de la maison de production Adventure Line Production (ALP), qui réalisait en Argentine une série d'émissions de téléréalité pour TF1, ont livré leur témoignage au juge Daniel Herrera. Bernard et Candeloro ont relaté au magistrat comment ils ont assisté, impuissants, à l'accident, et vu brûler les deux appareils où se trouvaient la navigatrice Florence Arthaud, la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine, cinq salariés d'ALP et les deux pilotes argentins. Dans un pays où la lenteur de la justice est souvent critiquée, le magistrat a multiplié les auditions jeudi à leur hôtel pour permettre à l'équipe de "Dropped" de quitter l'Argentine au plus vite. ALP tournait dans la province de La Rioja le deuxième épisode d'une série de quatre émissions, après un tournage dans la région d?Ushuaïa, dans le sud de l'Argentine, et avant de mettre le cap sur la Namibie et le Népal. "Dropped" mettait en scène des sportifs de haut niveau, largués dans des zones isolées et devant retrouver la civilisation en moins de 72 heures. Sur le lieu de l'accident, à Villa Castelli, des experts aéronautiques français du Bureau enquête analyse (BEA), du motoriste Turbomeca et d'Eurocopter, analysaient les carcasses calcinées des hélicoptères, des Écureuils de facture récente (2010) qui se sont télescopés en plein vol.

