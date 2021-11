Villa Union (Argentine) (AFP). Crash en Argentine: les experts français du BEA sur place

Des experts du Bureau enquête analyse (BEA) sont arrivés mercredi en Argentine dans la zone de l'accident d'hélicoptères qui a notamment coûté lundi la vie à Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine, auxquels le monde sportif français a rendu un hommage ému. Deux membres du BEA, accompagnés d'un représentant du motoriste Turbomeca et d'un autre d'Airbus Helicopter, sont arrivés vers 20H15 GMT à l'aéroport de La Rioja et ont immédiatement embarqué dans un hélicoptère à destination de la zone du crash, distante d'environ 300 km. Aux côtés des enquêteurs locaux, ils doivent tenter de déterminer les causes de cet accident qui a coûté la vie à huit Français et deux pilotes argentins dans la localité de Villa Castelli, à un millier de kilomètres au nord-ouest de Buenos Aires. Tous participaient au tournage d'une émission de télé-réalité pour la chaîne française TF1, mettant en scène des sportifs de haut niveau. L'un des participants, Alain Bernard, champion olympique du 100 m nage libre en 2008, a raconté à l'AFP vivre "un mauvais cauchemar", évoquant "un accident aussi con et tragique qu'un autre". "Tu entends l'hélicoptère s'éloigner et puis d'un coup tu entends un bruit et ensuite tu n'entends plus d'hélicoptère. Tu arrives sur place, tu vois les hélicoptères en feu. Tout ça, c'est marqué et ça le sera à vie. C'est violent", a-t-il confié, interrogé depuis l'hôtel de l'équipe, à Villa Union, à quelques dizaines de kilomètres des lieux de l'accident. Faisant part de sa "tristesse", l'ex-patineur Philippe Candeloro, un autre concurrent, a lui indiqué que "tout est allé très vite" et affirmé que leurs "amis, surtout ceux qui avaient les yeux bandés () n'ont pas pu souffrir". Le concept de l'émission Dropped requérait en effet que les concurrents soit déposés les yeux bandés dans un lieu inconnu. - Hommages en France - A Paris, un hommage aux champions décédés a réuni plusieurs centaines de sportifs et certains membres des familles des disparus à l'Insep, pépinière du sport de haut-niveau. "Nous sommes lestés par la tristesse", a résumé Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Jean-Pierre Champion, président de la Fédération française de voile, a souligné que Florence Arthaud était "une icône de la voile ayant su s'imposer et se faire respecter dans un monde d'hommes". Francis Luyce, président de la Fédération de natation, a rappelé que "Camille Muffat avait l'objectif le plus honorable de tous, celui d'être heureuse". A Nice, la piscine où s?entraînait la jeune femme portera son nom. "Il était le plus talentueux d'entre nous", a lancé AbdelKhader Bouhenia, qui a retenu ses larmes pour évoquer son ami, le boxeur Alexis Vastine, "au sourire ravageur". Footballeurs et basketteurs français respecteront ce week-end une minute de silence avant leurs matches, quand les rugbymen observeront eux "une minute d'applaudissements". - Erreur humaine ? -

