Garissa (Kenya) (AFP). Kenya: des islamistes shebab attaquent une université, au moins 70 étudiants tués

Au moins 70 personnes, essentiellement des étudiants, ont été tuées jeudi à l'université kényane de Garissa (est) attaquée par des islamistes somaliens shebab, l'opération la plus meurtrière au Kenya depuis l'attentat contre l'ambassade américaine en 1998. L'assaut des forces de sécurité kényane touchait à sa fin jeudi soir, plus de 15 heures après le début de l'attaque. "Nous nettoyons la zone", a déclaré en début de soirée le ministre kényan de l'Intérieur, Joseph Nkaissery, affirmant que "90% de la menace a été éliminée, quatre terroristes ont été tués". Mais, "le nombre exact de terroristes n'a jamais été établi", a-t-il souligné, restant prudent sur la possibilité que d'éventuels assaillants soient toujours à l'intérieur du campus, peut-être avec des otages. M. Nkaissery avait affirmé en milieu d'après-midi qu'un des assaillants présumés avait été arrêté. "Nous avons perdu beaucoup de vies, leur nombre n'est pas totalement confirmé mais c'est autour de 70 étudiants", a déclaré le ministre à Garissa, localité située à 150 km de la frontière somalienne, précisant que le bilan restait provisoire. Deux vigiles ont par ailleurs été abattus au début de l'attaque par le commando shebab. En outre, "79 personnes ont été blessées, dont neuf sont dans un état critique", a annoncé le ministre. Environ "500 étudiants ont été secourus", a-t-il ajouté. Il n'a pas précisé si ces 500 étudiants figuraient parmi les otages que les shebab disaient détenir ou s'il s'agissait d'étudiants cachés durant l'attaque. De même, le sort des présumés otages du commando était inconnu jeudi soir. - Revendication des Shebab - Ce bilan est d'ores et déjà le plus lourd depuis l'attentat au camion piégé perpétré contre l'ambassade américaine à Nairobi en 1998 (213 morts) par la nébuleuse al-Qaïda, à laquelle sont affiliés les shebab. Vers 05H30 (02H30 GMT) jeudi matin, le commando islamiste a abattu deux gardes à l'entrée de l'université, puis ouvert le feu au hasard sur le campus, avant de pénétrer dans la résidence universitaire, où étaient hébergés plusieurs centaines d'étudiants. Un responsable shebab, Cheikh Ali Mohamud Rage, contacté par l'AFP, a revendiqué l'attaque dans la journée, assurant que le commando avait relâché les musulmans et gardé les autres étudiants en otage. La Croix-Rouge avait fait état dans la journée d'un "nombre indéterminé d'étudiants otages" sur le campus d'une vingtaine de bâtiments, où sont inscrits 815 étudiants et où travaillent 60 personnes. "Nous dormions quand nous avons entendu une forte explosion suivie de tirs, tout le monde a commencé à fuir", a raconté Japhet Mwala, un étudiant parvenu à quitter le campus, mais "certains n'ont pu quitter les bâtiments, vers lesquels les assaillants se dirigeaient en tirant. J'ai de la chance d'être en vie". Des rumeurs d'attaques contre l'université avaient circulé dans la semaine, selon des étudiants. "Personne n'a pris ça au sérieux car ce n'était pas la première fois", a expliqué l'un d'eux, Nicholas Mutuku, tandis que Katherine, étudiante, disait "avoir pensé à un poisson d'avril". La zone autour du campus, situé à environ un kilomètre du centre-ville, a été totalement bouclée toute la journée et les médias tenus à l'écart. - Couvre-feu - Un couvre-feu a été imposé jeudi soir jusqu'au 16 avril dans les trois comtés longeant la frontière somalienne, plus un quatrième limitrophe de celui de Garissa. L'attaque - "haineuse" et "lâche" selon Washington, "barbare" et "insensée" pour Londres - a été largement condamnée. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon a dit jeudi soir "espérer que la situation sera bientôt sous contrôle sans que davantage de mal soit fait à ceux" retenus en otage. Les shebab ont multiplié les attentats au Kenya depuis 2011, jusqu'à Nairobi et sur la touristique côte du pays, notamment à Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est.

