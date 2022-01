Garissa (Kenya) (AFP). Kenya: des shebab attaquent une université, 15 morts, des étudiants otages

Au moins 15 personnes ont été tuées, selon une source policière, et un nombre indéterminé d'étudiants restaient pris en otages jeudi dans l'université de Garissa, dans le nord-est du Kenya, attaquée à l'aube par un commando des islamistes shebab. Selon un porte-parole des shebab, les assaillants ont libéré les musulmans et gardé les autres en otage. Un premier bilan officiel faisait état d'au moins deux morts et 65 blessés, pour l'essentiel par balles, mais une source policière ayant requis l'anonymat a par la suite fait état de 15 morts. Un assaillant a été arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir, selon le ministère kényan de l'Intérieur. Les assaillants, en nombre inconnu, ont pris le campus d'assaut vers 05H30 (02H30 GMT). Ils ont tiré sur deux gardes à l'entrée, puis ouvert le feu au hasard, avant de pénétrer dans la résidence universitaire qui héberge plusieurs centaines d'étudiants. Une explosion a également été signalée. "Le Kenya est en guerre avec la Somalie () nos hommes sont encore à l'intérieur et se battent, leur mission est de tuer ceux qui sont contre les shebab", a déclaré par téléphone à l'AFP un porte-parole du groupe islamiste, Cheikh Ali Mohamud Rage, revendiquant l'opération. "Quand nos hommes sont arrivés, ils ont relâché () les musulmans () nous détenons les autres en otages", a-t-il ajouté. Garissa se trouve à 150 kilomètres de la frontière somalienne. La Croix-Rouge a fait état d'un "nombre indéterminé d'étudiants otages" sur le campus. "Cinquante étudiants ont été libérés", a ajouté la Croix-Rouge, sans préciser dans quelles circonstances, alors que les forces de sécurité tentaient toujours à la mi-journée de déloger les assaillants, près de huit heures après le début de l'attaque. Le nombre d'étudiants ou de professeurs bloqués à l'intérieur du campus était inconnu dans l'immédiat. Quatre blessés "dans un état critique" doivent être évacuées par avion sur Nairobi, à environ 350 km de là, selon la Croix-Rouge, qui appelé à des dons de sang. "Les assaillants sont entrés de force dans l'université de Garissa en tirant sur les vigiles surveillant le portail d'entrée vers 05H30" et ont ensuite "ouvert le feu aveuglément à l'intérieur du campus" avant de pénétrer dans les résidences" universitaires, a expliqué le chef de la police kényane, Joseph Boinnet, dans un communiqué. Selon la Croix-Rouge, le bâtiment dont les assaillants ont pris le contrôle abrite des chambres d'étudiantes. - Assaillants retranchés - Le ministère kényan de l'Intérieur a affirmé sur Twitter que "trois des quatre bâtiments" de la résidence universitaire avaient été "évacués", sans autre détail. "Les assaillants sont retranchés dans l'un des bâtiments et les opérations continuent" pour reprendre le contrôle du campus, a-t-il poursuivi. La zone autour du campus, constitué d'un vingtaine de bâtiments et située à environ un kilomètre du centre-ville de Garissa, était totalement bouclée et les médias tenus à l'écart. Les islamistes somaliens shebab ont multiplié les attentats sur le territoire kényan depuis 2011, jusqu'à Nairobi et sur la touristique côte du pays, notamment à Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est. Ils ont notamment revendiqué le spectaculaire assaut en septembre 2013 contre le centre commercial Westgate de Nairobi (67 morts) et une série de raids sanglants contre des villages de la côte kényane en juin-juillet 2014 (au moins 96 personnes froidement exécutées). Les zones kényanes situées le long des quelque 700 km de frontière avec la Somalie - particulièrement les régions de Mandera et Wajir (nord-est) ainsi que celle de Garissa - sont le plus régulièrement la cible d'attaques.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire