Mogadiscio (AFP). Kenya: les shebab disent détenir des otages non-musulmans dans l'université

Les islamistes somaliens shebab, qui ont attaqué jeudi à l'aube l'université de Garissa dans l'est du Kenya, ont affirmé avoir laissé partir les musulmans et garder les autres en otage. "Quand nos hommes sont arrivés, ils ont relâché () les musulmans () nous détenons les autres en otages", a déclaré à l'AFP un porte-parole des shebab, Cheikh Ali Mohamud Rage. Selon la police kényane, les assaillants sont retranchés dans la résidence universitaire. La Croix-Rouge kényane a fait état d'un "nombre indéterminé d'étudiants pris en otage" et de 50 étudiants "libérés". Le ministre kényan de l'Intérieur, Joseph Nkaissery, a affirmé sur son compte twitter qu'un des assaillants présumés de l'université avait été arrêté.

