Normandie : il négocie des relations sexuelles avec des mineures pour de l'argent

Cet individu, jugé mercredi 3 mai 2017 par le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) est accusé de recours à la prostitution sur plusieurs mineures. Il est condamné à dix-huit mois de prison avec sursis.

Depuis 2011, le prévenu sollicitait de jeunes mineures pour obtenir avec elles des relations de nature sexuelle, jusqu'au 13 mars 2012, lorsqu'il est dénoncé par la mère d'une d'entre elles. Celle-ci n'est pas la seule concernée : plusieurs jeunes filles "en difficulté" ont été dirigées vers un foyer pour mineures à la suite de fugues et comportement social inadapté.

Consommateur de résine de cannabis, il sollicitait leurs charmes en échange de rémunérations et de drogue. Toutes sont mineures à l'époque des faits, mais il prétend ne pas l'avoir su: "Je croyais qu'elles avaient 22 ans", dit-il. Son casier judiciaire montre qu'il a déjà été accusé d'agression sexuelle sur ascendant, un mineur de 15 ans, le 20 septembre 2006.

Un comportement dangereux

Les jeunes adolescentes, entendues, disent qu'elles venaient de leur plein gré chez le prévenu, à Elbeuf (Seine-Maritime), voulant profiter de l'aubaine de ses largesses. Le voisinage confirme les allées et venues régulières des jeunes filles au domicile du prévenu, qui "négociait" avec elles des relations sexuelles.

Une expertise psychiatrique montre chez le prévenu "une déficience psychotique pouvant conduire à un comportement dangereux". Le Procureur note que "le prévenu a été irresponsable quant à la situation de mineures des jeunes filles".

En l'absence des parties civiles et de sa défense, le Tribunal le reconnaît coupable et le condamne à dix-huit mois de prison avec sursis, une mise à l'épreuve de deux ans, une obligation de soins et à l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes.

