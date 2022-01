Rouen. Près de Rouen, un père violent condamné après son expulsion

Ce sont des bruits de chute dans l'escalier commun de l'immeuble où habitent la victime et son conjoint qui alertent une voisine. Elle recueille l'épouse du prévenu qui vient se réfugier chez elle. Elle vient en effet de subir une fois de plus la violence de son mari. La voisine lui conseille d'appeler la police, qui arrive bientôt au domicile du couple à Elbeuf. Elle explique que, le jour des faits, le 19 février 2019, elle est frappée à coups de poing après avoir été tirée par les cheveux dans l'appartement, sous les yeux de ses enfants. Les policiers n'ont pas de mal à interpeller l'époux violent, resté tranquillement au domicile. Il relate une dispute qui l'a mis hors de lui et prétend que sa femme s'est énervée en criant puis est tombée toute seule dans l'escalier.

Un harcèlement permanent

L'objet de la dispute réside pour le prévenu dans un appel téléphonique que son épouse aurait passé à l'ancien employeur de son mari. Elle lui reproche de s'absenter trop souvent du domicile conjugal, la laissant seule pour élever ses enfants. Examinée à l'hôpital, on relève chez elle des plaies, ecchymoses et des douleurs aux jambes. Absent à la barre à l'audience du lundi 18 mars 2019 car ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français après les faits, il est également accusé de menaces de mort récurrentes à l'encontre de son épouse. La partie civile, évoquant ces menaces au quotidien, déclare: "cet homme est dangereux". Le orocureur de la République renchérit en se félicitant d'une "mesure d'éloignement nécessaire" le concernant. À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de cinq mois de prison entièrement assortis du sursis.

A LIRE AUSSI.

Face aux abus, des Afghanes se prennent à rêver de divorce

Calvados : Jugé pour avoir tenté d'écraser son ex-compagne, il est relaxé

"Comportement raciste" lors d'OL-CSKA: Lyon en sursis

Calvados. Trois mois de prison ferme pour violences conjugales

Calvados : un couple condamné pour outrages et menaces envers des policiers