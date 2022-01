Vol de métaux : procès ce jeudi

14 prévenus sont accusés dans cette affaire, mais six gens du voyage ont déjà été jugés en juillet dernier : ils ont écopé jusqu'à un an de prison avec sursis et 5000€ d'amende. Il livraient chez GDE à Alençon, des métaux dont on ne sait pas la provenance et ils étaient payés en espèces; des sommes fractionnées, pour ne pas dépasser le seuil légal des règlements en liquide !

L'avocate des autres prévenus, qui n'avait pas eu le temps d'étudier le dossier, a obtenu son report à ce jeudi 2 avril.

Parmi eux, un ex-cadre de GDE : l'entreprise est partie civile dans ce dossier, contre lui. Son ex-salarié est accusé de 8 infractions., notamment d'avoir encouragé ce trafic.

Ce contrôle chez GDE avait été initié après une recrudescence de vols de métaux dans la région.