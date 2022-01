Départementales 2015 : Mathieu Johann a mal à sa gauche

Mathieu Johann-Lepresle s'installe dans le paysage politique de la Manche en Normandie. Un an seulement après avoir conquis la mairie de Saint-Lô au côté de François Brière, il vient de remporter le canton de Saint-Lô 2 (ex Saint-Lô Est plus ex Canisy) dans le cadre des élections départementales avec 74,03% des voix, face au Front National.

L'homme fort de Saint-Lô ?

Avec ce deuxième succès politique consécutif, Mathieu Johann-Lepresle devient l'un des élus incontournables du centre Manche. Candidat sans étiquette, il succède à la socialiste Christine Le Coz qui ne se représentait pas.

En direct sur le plateau de Tendance Ouest dimanche soir, Mathieu Johann-Lepresle avait "mal à sa gauche" et Christine Le Coz lui reprochait son absence... d'étiquette.

