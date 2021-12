Sepang (Malaisie) (AFP). GP de Malaisie: Vettel et Ferrari renouent avec la victoire

L'Allemand Sebastian Vettel et la Scuderia Ferrari ont renoué avec la victoire en remportant dimanche le Grand Prix de Malaisie de Formule 1, grâce à une stratégie parfaite qui leur a permis de devancer les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg. "Je suis sans voix. On a beaucoup travaillé cet hiver et c'est un résultat formidable. Je suis tellement ému que j'ai du mal à parler", a dit Vettel sur le podium, après cette victoire historique qui met fin à deux ans de disette pour Ferrari: depuis le 12 mai 2013 et un GP d'Espagne remporté par Fernando Alonso. C'est la 40e victoire de Vettel en F1, lui qui n'avait plus gagné non plus depuis la fin de la saison 2013, au Brésil, pour couronner en beauté la saison de son 4e titre mondial consécutif. - Verstappen 7e, à 17 ans - Parti en première ligne sur la grille de départ, à côté d'Hamilton, Vettel a profité de la sortie de la voiture de sécurité, dès le 4e tour, en raison d'un tête-à-queue de Marcus Ericsson (Sauber), échoué dans le bac à gravier, pour passer en tête en choisissant de ne pas changer de pneus prématurément, contrairement aux pilotes Mercedes. La stratégie de la Scuderia a ensuite été parfaite jusqu'au bout des 56 tours et Vettel, en pneus durs, a résisté jusqu'au drapeau à damier aux deux pilotes des Flèches d'Argent, lancés à sa poursuite sur pneus medium, plus performants. Cette victoire à la manière de Fernando Alonso, avec une voiture moins rapide mais une stratégie parfaite, lance complètement la saison 2015 de F1, car Ferrari semble avoir rattrapé cet hiver une partie de son retard sur Mercedes. D'autant que les autres écuries ont terminé très loin des deux marques. Car Kimi Räikkönen, bon dernier en début de course sur crevaison, a fini au pied du podium, à la 4e place. Derrière les deux Williams arrivées 5e (Valtteri Bottas) et 6e (Felipe Massa), à plus d'une minute du vainqueur, cette course a aussi été historique pour Max Verstappen (Toro Rosso): à 17 ans, le prodige néerlandais a terminé 7e, à la régulière, devant un peloton de furieux, dans cette course épargnée par la pluie, montrant de bout en bout une expérience de vieux briscard. Il est désormais le plus jeune pilote à avoir marqué des points en F1 et il le restera, car le règlement a changé. C'est la 222e victoire de la Scuderia en F1, dont 75 succès obtenus grâce à un pilote allemand. Vettel, qui a pris un tour aux deux Red Bull en fin de course, marche sur les traces de Michael Schumacher, et il ne perd pas de temps. C'est aussi une bonne nouvelle pour la F1, en perte de vitesse depuis quelques mois, car Vettel semble avoir les moyens de déranger souvent les Mercedes d'Hamilton et Rosberg. Classement des pilotes: 1. Lewis Hamilton (GBR) 43 pts 2. Sebastian Vettel (GER) 40 3. Nico Rosberg (GER) 33 4. Felipe Massa (BRA) 20 5. Kimi Räikkönen (FIN) 12 6. Felipe Nasr (BRA) 10 7. Valtteri Bottas (FIN) 10 8. Daniel Ricciardo (AUS) 9 9. Nico Hülkenberg (GER) 6

