Sepang (Malaisie) (AFP). F1: Vettel remporte le GP de Malaisie, 1er succès pour Ferrari depuis 2013

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a remporté le Grand Prix de Malaisie de Formule 1, dimanche sur le circuit de Sepang, devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg. C'est la première victoire de Vettel cette saison, dès sa deuxième course sous les couleurs de la Scuderia Ferrari qui n'avait plus gagné depuis le 12 mai 2013 en Espagne, et la 40e de sa carrière en F1. Parti en première ligne sur la grille de départ, à côté d'Hamilton, Vettel a profité de la sortie de la voiture de sécurité, dès le 4e tour, pour passer en tête en choisissant de ne pas changer de pneus prématurément. La stratégie de la Scuderia a ensuite été parfaite jusqu'au bout des 56 tours et Vettel, en pneus Pirelli durs, a résisté jusqu'au drapeau à damier aux deux pilotes Mercedes, lancés à sa poursuite avec des pneus medium, plus performants. Cette victoire à la manière de Fernando Alonso, avec une voiture moins rapide mais une stratégie parfaite, lance complètement la saison 2015 de F1, car Ferrari semble avoir rattrapé cet hiver une bonne partie de son retard sur Mercedes. C'est la 222e victoire de la Scuderia en F1, dont 75 succès obtenus grâce à un pilote allemand. Vettel marche sur les traces de Michael Schumacher, et il ne perd pas de temps.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire