Barcelone (AFP). GP d'Espagne: Rosberg et Hamilton éliminés, réunion de crise chez Mercedes

Cet accrochage "est inacceptable. La faute vient plus de Lewis: c'est une action qui n'était pas nécessaire. Lewis a été trop agressif", a jugé le président non-exécutif de l'écurie Mercedes-AMG, le triple champion du monde autrichien Niki Lauda.

Parti de la pole position, Hamilton s'est d'abord fait surprendre par son coéquipier au premier freinage. Alors qu'il tentait de reprendre la tête, le Britannique a été poussé dans l'herbe par l'Allemand qui s'est rabattu en pleine ligne droite.

Le triple champion du monde a alors perdu le contrôle de sa monoplace, partie en travers sur l'herbe, et a heurté, en revenant sur la piste, l'arrière de la Flèche d'Argent. Les deux Mercedes ont alors tiré tout droit dans le bac à sable du virage 3 et les pilotes ont abandonné. La voiture de sécurité a brièvement neutralisé la course.

De retour au paddock, les deux pilotes sont montés directement dans le camion gris de l'écurie, sans enlever leur casque ni parler à personne. Ils ont été rejoints quelques minutes plus tard par Lauda, Toto Wolff, le Team Principal autrichien, visage fermé, et Paddy Lowe, le directeur technique irlandais.

Lorsque la voiture de sécurité a relâché la meute au 3e tour, Daniel Ricciardo (Red Bull) menait devant son coéquipier Max Verstappen, la Toro Rosso de Carlos Sainz et les deux Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen.

Sainz a ensuite été dépassé par les deux Ferrari, la Scuderia cherchant à faire la bonne affaire du jour pour profiter de cette double élimination qui met un terme à la série de quatre victoires en quatre courses décrochées par Rosberg cette saison.