Sortir dans le Calvados : jeudi 26 mars

La première D-Day Race a lieu ce samedi à Courseulles-sur-Mer. Le départ est prévu depuis un bateau au large d’une des plages où les soldats alliés ont débarqué le 6 juin 1944. Vous devez obligatoirement fournir un certificat médical. Pour vous inscrire rendez-vous sur ddayrace.com



Assistez au spectacle «Magic Délirium», le nouveau show magicomique d'Eric Antoine. C'est ce samedi à 20h au Zénith de Caen. Comptez entre 31 et 47€ l'entrée. Gagnez vos places sur Tendance Ouest en jouant à Vous êtes ici et La Touche Gagnante.



Ce samedi, l'équipe de basket féminine de l'USO Mondeville reçoit Charleville pour la 24ème journée de championnat LFB. Pour assister à la rencontre, rendez-vous à la Halle des Sports de Mondeville à 20h. L'entrée varie entre 5 et 10€.