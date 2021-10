Sortir dans le Calvados : mercredi 25 février

Vendredi, le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit les bretons de Lorient au Palais des Sports de Caen. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Et pour assister au match, remportez vos 2 places sur Tendance Ouest en composant dés maintenant jusqu'à 13h le 02 33 05 32 30.



Le bazarnaom d'hiver revient à Caen. Organisé tous les 2 ans par Bazarnaom, le festival fête sa 5e édition. Le même programme est présenté vendredi soir et samedi soir, à vous de choisir le jour qui vous arrange le plus. C'est au Zénith de Caen, l'entrée est à 15€.



Dimanche, se tient à Falaise, la 20e édition du Salon Multi-Collections. Vous pourrez y découvrir des timbres, des cartes postales, de vieux papiers et bien d'autres objets. Rendez-vous ce dimanche au forum de Falaise de 9h à 17h30. L'entrée est à 2€.