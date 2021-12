Divergente 2 : l'insurrection , une suite prévisible

Je vous parle aujourd'hui de Divergente 2 : l'insurrection , le 2ème volet de ce best-seller devenu saga cinématographique. Aujourd'hui, j'ai délibérément choisi de ne pas mettre de bande-annonce dans cet article, pour une simple et bonne raison : une très grosse partie du film y est racontée !!!



C'est en effet avec déception qu'on regarde le film en sachant pratiquement tout ce qui va se passer, notamment à cause d'une scène qui n'arrive que les ¾ du film diffusés.

Malheureusement, la linéarité du scénario et son manque de relief gêne même le visionnage de celui ou celle qui a su éviter la bande-annonce. En effet, peu de surprises dans ce film, le spectateur est capable d'anticiper 80% des réactions des personnages, il est difficile d'être pris au dépourvu avant la fin.

Les scènes d’action sont assez improbables. Une des premières scènes du film voit les héros poursuivis par des soldats dans la forêt. Au bout d'un moment , les héros sont dans une clairière alors que les soldats sont toujours dans la forêt. Et pourtant, les méchants sont incapables de toucher les héros immobiles alors que ceux-ci touchent plusieurs soldats malgré les arbres...

Il y a quand même des choses intéressantes dans le film et la première est la découverte de nouvelles factions. Dans le 1er film, nous avions côtoyé les audacieux, les altruistes et les érudits. On voit ici les 2 manquantes : les fraternels et les sincères. Intéressant de voir comment ils fonctionnent et leurs valeurs.

L'autre point positif est la fin du film. Les réponses qu'elle apporte nous donnent envie de voir le 3ème film, et créée une certaine impatience car on aimerait connaître plus de détails sur ces révélations. A la manière d'un Hunger Games, on termine aussi sur une scène choc.



Divergente 2 : l'insurrection est donc un film asse plat et sans grandes surprises avant la fin. Il faut donc tenir le coup jusqu'à la dernière partie du film pour être surpris. Le 3ème volet sera réalisé par la même personne, espérons qu'elle évolue ! C'est en ce moment au cinéma.