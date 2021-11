Paris (AFP). UE: hausse de 7,3% des immatriculations de voitures neuves en février

Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont crû de 7,3% en février grâce notamment à une progression à deux chiffres des marchés espagnol, italien et britannique, a annoncé mardi l'Association des constructeurs automobiles européens (Acea). Dans un marché européen qui confirme son bon démarrage en 2015, les constructeurs français ont enregistré des performances contrastées, Renault faisant mieux que la moyenne avec 9,9% de croissance tandis que PSA Peugeot Citroën restait quasi stable (+1,1%). Au total, 924.440 voitures particulières ont été mises sur la route dans l'Union européenne le mois dernier, ce qui reste toutefois en deçà des plus de 1,1 million qui l'avaient été en février 2008, avant la crise qui a eu des effets particulièrement dévastateurs sur les marchés du sud de l'Europe. Ces derniers contribuent en revanche à la reprise. L'Espagne a immatriculé 26,1% de voitures en plus qu'en février 2014; en Italie, la hausse est de 13,2%; le Portugal, sur des volumes certes faibles, affiche la plus forte progression dans l'Union avec 35,6%. Le plus gros marché automobile européen, l'Allemagne, enregistre quant à lui une hausse de 6,6%, tandis que le Royaume-Uni croît de 12% et la France de 4,5%. Sur les deux premiers mois de l'année, les immatriculations européennes d'automobiles neuves ont augmenté de 7% par rapport à la même période de 2014. En janvier, la hausse avait été de 6,7%. L'ACEA note que février 2015 marque le 18e mois consécutif de croissance du marché. - Explosion des ventes chez Jeep - Côté constructeurs, le groupe Volkswagen reste de loin le leader sur le Vieux continent, son éventail de marques lui permettant de capter 25,3% du marché en février avec 233.527 unités, tiré par les ventes des voitures portant les logos Volkswagen (+13%), Seat (+23,1%) et Porsche (+40,9%). PSA (Peugeot, Citroën et DS) reste le deuxième groupe européen, mais avec 105.611 unités, il voit sa part de marché baisser de 0,7 point à 11,4%. La marque au Lion a progressé de 4,5% mais Citroën a reculé de 0,7% et DS, marque orientée "haut de gamme" qui a récemment pris son indépendance des Chevrons, s'est effondrée de 20,8%. L'autre grand groupe français, Renault, gagne en revanche 0,2 point de part de marché à 10,3% grâce à une croissance supérieure à la moyenne en février, mois lors duquel il a écoulé 95.273 véhicules particuliers. Il doit ce résultat à la grande forme des voitures frappées du losange (+14,5%) tandis que la marque à bas coût Dacia a cédé 0,3%. Suit le groupe italo-américain Fiat Chrysler (FCA) dont les immatriculations ont augmenté de 11,9% par rapport à février 2014. La marque Jeep, à la gamme renouvelée, fait figure de champion toutes catégories avec une progression de pas moins de 200,7%. FCA double ainsi sur un mois Ford et Opel, généralistes allemands dépendant respectivement des géants américains Ford Motor Company et General Motors. Les immatriculations de voitures à l'ovale bleu progressent légèrement moins que le marché, à +6,9%, tandis que le groupe Opel (comprenant Vauxhall et Chevrolet) a reculé de 7,8% à cause de la fin enclenchée de la commercialisation des produits Chevrolet en Europe. Les spécialistes allemands du luxe affichent en revanche une santé insolente, BMW (avec Mini) voyant leurs immatriculations s'envoler de 16,8% par rapport à février 2014 tandis que Daimler (Mercedes et Smart) progresse de 13,2%, surtout grâce à Smart dont la gamme est flambant neuve (+44,9%). Toyota reste le premier groupe japonais dans l'UE, ses 40.000 immatriculations en février (+7,6%) lui permettant de décrocher 4,3% de part de marché. Mais son avance sur Nissan décroît, le partenaire de Renault ayant mis sur la route quelque 38.000 voitures le mois dernier dans l'Union, soit un bond de 28,8% sur un an.

