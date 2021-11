Paris (AFP). Marché automobile français: excellent mois de juin, optimisme tempéré par la Grèce

Le marché automobile français a enregistré un excellent mois de juin avec une croissance de 15% mais les constructeurs sont restés prudents mercredi dans leurs prévisions en invoquant les incertitudes liées à la situation en Grèce. La solide croissance constatée le mois dernier, même si elle doit beaucoup à deux jours ouvrables en plus par rapport à juin 2014, permet d'effacer la baisse de 4% enregistrée en mai qui était quant à elle due aux ponts, soit deux jours de moins. Lors d'un mois qui a vu 225.645 voitures particulières mises sur les routes de l'Hexagone, PSA Peugeot Citroën a fait mieux que la moyenne, enregistrant une hausse de 16,4%, tandis que le groupe Renault, se contentait de 8,5%, selon les chiffres mensuels du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). La tendance à long terme semble robuste, puisque la hausse des immatriculations depuis le début de l'année s'établit à 6,1%. Le président de l'organisation professionnelle, Patrick Blain, a toutefois refusé mercredi de rehausser sa prévision de croissance pour l'année, actuellement à 2%: il a évoqué "un tout petit peu trop d'aléas macro(économiques) en ce moment, notamment en Grèce", pays qui s'est retrouvé en défaut sur une échéance de remboursement de 1,5 milliard d'euros au FMI. "La bonne nouvelle est que le marché en juin est supérieur à ce qu'on attendait tous au début de l'année", a remarqué pour sa part Philippe Buros, directeur commercial de Renault pour la France. "La vraie question est de savoir si la Grèce va casser ou pas la tendance", a expliqué ce responsable à l'AFP. En juin, les constructeurs français sont restés prophètes en leur pays, détenant 59,35% du marché. Mais sur six mois, même s'ils accaparent les dix premières places du palmarès des modèles vendus, leurs positions se sont effritées: les immatriculations de PSA et Renault n'ont crû que de 3,5%, tandis que celles des groupes étrangers progressaient de 9,6%, dans un marché de 1,01 million d'unités. - Doublement de l'électrique - Les 3,5% recouvrent des situations contrastées à l'intérieur des groupes tricolores: chez PSA, Peugeot est à +8,1% mais DS à -14,5% et Citroën à -0,5%, tandis que de l'autre côté, la marque au losange (+6,8%) compense le trou d'air de la "low cost" Dacia (-7,5%). Volkswagen, premier importateur en volume (12,6% du marché), a lui aussi enregistré une croissance en retrait au premier semestre (+4,6%). Ford, deuxième, fait mieux avec +8,9% mais sur des volumes d'un tiers de ceux du géant de Wolfsburg. A noter que Nissan a dépassé Toyota pour les véhicules particuliers écoulés sur six mois, avec 40.907 unités contre 39.426 à son rival japonais, et ce grâce à une croissance de 12,6% des immatriculations du partenaire de Renault. Croissance de même ordre (+12,2%) pour le groupe Fiat, en particulier grâce aux ventes de Jeep, multipliées par plus de six d'une année sur l'autre. Solide croissance aussi pour les groupes haut de gammme allemands sur six mois: BMW (avec Mini) s'offre +23,5% et Mercedes (dont Smart) +14,7%. Alors que le coréen Hyundai-Kia bénéficie aussi d'une bonne dynamique au premier semestre (+18,8%, mais seulement 2,7% du marché), le groupe General Motors est le seul dans le rouge sur six mois: -5,2%, encore et toujours à cause de la disparition de Chevrolet en Europe. Egalement lors du premier semestre, et sur fond de débat quant à la nocivité de leurs émissions, les véhicules diesel ont confirmé leur repli, représentant 58,7% des immatriculations de voitures neuves contre 65,2% lors de la même période de l'année précédente. Même si les volumes restent encore extrêmement faibles, les véhicules particuliers électriques ont de leur côté vu leurs immatriculations doubler. Au premier semestre, 8.032 voitures électriques neuves (0,8% du marché) ont été mises sur les routes de France, contre 4.306 (0,4%) pendant la même période de 2014, alors que le gouvernement a mis en place début avril des subventions renforcées pour l'achat de tels véhicules.

