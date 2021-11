Stockholm (AFP). La Chine dépasse l'Allemagne et la France comme 3e exportateur d'armes

La Chine a dépassé l'Allemagne et la France pour devenir le troisième exportateur mondial d'armes, selon des statistiques publiées lundi par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Les chiffres, qui portent sur une période de cinq ans (2010-2014) afin de faire apparaître les grandes tendances, montrent que sur le marché de l'armement "les États-Unis ont nettement pris la tête" (31% des exportations) devant la Russie (27%). Les trois suivants arrivent loin derrière, avec quelque 5% des exportations chacun. D'après le Sipri, "la France aurait été troisième" si elle avait livré fin 2014 un navire Mistral que la Russie n'a pas obtenu du fait du conflit dans l'Est de l'Ukraine. Trois pays asiatiques rassemblent plus des deux tiers des livraisons à l'étranger d'armement chinois: le Pakistan (41% à lui tout seul), le Bangladesh et la Birmanie. Pékin a aussi commercé avec 18 pays africains sur la période. La Russie fournit pour sa part en premier lieu l'Inde, premier importateur mondial, dont 70% des importations d'armes sont russes. Les États-Unis ont la clientèle la plus diversifiée: le premier importateur d'armes américaines, la Corée du Sud, ne représente que 9% du total. Quant à la France, elle vend d'abord au Maroc (18%) et à la Chine (14%). Le Sipri a relevé que ses "efforts pour augmenter ses exportations d'armes" avaient été couronnés par le contrat passé avec l'Égypte en février. Parmi les dix premiers exportateurs mondiaux, la Chine (+143% ces cinq dernières années par rapport aux cinq précédentes), l'Ukraine et la Russie sont ceux qui ont connu la plus forte croissance, tandis que les livraisons de l'Allemagne et la France ont reculé. - L'Inde, premier importateur - "La Chine est toujours prudente et responsable dans ses exportations d'armes () Nous insistons sur certains principes qui sont que ces exportations doivent participer à la capacité du pays importateur à se défendre, et ne pas saper la paix et la stabilité internationales et régionales", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Hong Lei, interrogé sur cette évolution. Un expert du Sipri, Siemon Wezeman, a noté que l'industrie chinoise avait fait des "progrès énormes" depuis le début du siècle. "Ils ont fourni un gros effort en embauchant du personnel et en investissant dans la recherche. Aujourd'hui l'armement chinois est bon, pour un prix bas, et pas exagérément compliqué", a-t-il déclaré à l'AFP. "La Chine est aussi très insistante sur le plan commercial. Et elle ne pose pas trop de questions sur les conflits internes et les droits de l'Homme". Concernant les importations, l'Inde, avec 15% du marché, est loin devant les numéros deux et trois, l'Arabie saoudite et la Chine (5% chacune). Selon les chiffres du Sipri, les États-Unis avaient en 2013 de très loin le plus gros budget militaire du monde (640 milliards de dollars), devant la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite et la France. L'Inde n'a que le neuvième. Le centre de recherches, qui est principalement financé par le gouvernement suédois, a noté que le volume du commerce mondial d'armes avait augmenté de 16% ces cinq dernières par rapport à la période 2005-2009. Reparti à la hausse depuis une dizaine d'années, le volume d'armement échangé dans le monde reste encore d'un tiers inférieur à son pic de l'après-guerre, atteint au début des années 1980.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire