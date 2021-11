The Avener rejoint l'affiche des 20 ans du festival Art Sonic à Briouze

Nouveau phénomène des platines, The Avener a conquis le monde avec son tube « Fade Out Lines » et s’est classé n°1 dans plus de 17 pays ! Loin de la froideur que l’on peut parfois reprocher à l’electro, il connaît une ascension fulgurante en composant une musique raffinée dans l’esprit jazz de St Germain, à mi-chemin entre Moby et Wankelmut.

The Avener, prochaine tête d'affiche des 20 ans du festival d'Art Sonic le vendredi 24 juillet à Briouze.

Ecoutez Benoit Loret, programmateur du festival Art Sonic à Briouze