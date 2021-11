Paris (AFP). Astérix: une planche originale vendue 150.000 euros pour les victimes de Charlie

Une planche originale de l'album d'Astérix "Les Lauriers de César" a été vendue 150.000 euros samedi au profit des familles des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo par la maison de vente Christie's. Cette planche du 18e album des Aventures d?Astérix le Gaulois, édité en 1971, mise en vente lors d'une session consacrée à la BD était estimée entre 150.000 et 200.000 euros. Le dessinateur Uderzo doit dédicacer spécialement cette planche pour l'acquéreur et Christie's a promis de ne pas prélever de commission. Deux jours après l'attentat contre Charlie Hebdo, le cocréateur d'Astérix avec René Goscinny avait repris son crayon et dédié un croquis de l'irréductible petit Gaulois aux morts de Charlie Hebdo. "Moi aussi je suis un Charlie", lance le Gaulois au casque ailé en envoyant dans les airs, d'un coup de poing, non pas un soldat romain mais un personnage portant des babouches. "Charlie Hebdo et Astérix, ça n'a rien à voir évidemment. Je ne vais pas changer ma casaque d'épaule. Je veux simplement marquer mon amitié pour ces dessinateurs qui ont payé (leurs idées) de leur vie", avait-il ajouté.

