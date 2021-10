Angoulême (AFP). Le festival Angoulême couronne un mangaka et rend hommage à Charlie Hebdo

Le festival d'Angoulême a démarré jeudi par une double première : un Grand Prix attribué à un auteur de mangas, le Japonais Katsuhiro Otomo, auteur de la série culte Akira, et un Grand prix spécial décerné à Charlie Hebdo. Ce Grand Prix spécial rend hommage au journal satirique dont cinq dessinateurs -- Cabu, Wolinski, Charb, Tignous et Honoré -- ont été tués dans l'attaque du 7 janvier. C'est l'une des nombreuses manifestations d'Angoulême qui mettent à l'honneur Charlie Hebdo, trois semaines après l'attentat qui a choqué toute la planète BD. "Je suis Charlie, ce n'est pas faire sonner les cloches de Notre-Dame ni transformer en héros nationaux ceux qui chiaient sur le pouvoir sur toutes ses formes", a déclaré avec passion l'éditeur de bande dessinée Jean-Christophe Menu, venu jeudi soir recevoir ce prix au nom du journal, dont l'équipe des survivants n'a pas souhaité venir. Et Jean-Christophe Menu, toujours au nom de Charlie Hebdo, n'a pas hésité à lancer un mot d'insulte au maire d'Angoulême -- présent devant lui -- pour avoir entouré de grillages les bancs publics de la ville afin d'en écarter les SDF. Sur un autre plan, l'attribution du Grand Prix au créateur d'Akira, pemier mangaka couronné à Angoulême, consacre la place prise par les mangas dans le monde de la BD, où ces petits fascicules en noir et blanc, qui se lisent de droite à gauche, constituent un quart des albums de BD vendus en France. Katsuhiro Otomo, 60 ans, l'un des plus grands mangakas (auteurs de mangas) et une véritable légende au Japon, est mondialement connu depuis 20 ans grâce au succès d'Akira en mangas et en dessins animés. "Je vous remercie pour ce prix extraordinaire. La BD m'a ouvert les yeux", a déclaré le mangaka dans une vidéo enregistrée au Japon. Rendez-vous annuel de la BD mondiale, le 42e festival international de la bande dessinée d'Angoulême se tient jusqu'à dimanche sous haute surveillance policière, trois semaines après l'attentat contre Charlie Hebdo pour ses caricatures de Mahomet. Les milliers de visiteurs qui se pressaient dès jeudi matin devant les chapiteaux ont dû se plier à des contrôles de sécurité exceptionnels, qui ont provoqué de longues files d'attente. Notamment autour de celui qui accueille la dessinatrice Catherine Meurisse, collaboratrice de Charlie Hebdo et rescapée de l'attentat. Ce week-end sera attribué un nouveau "Prix Charlie de la liberté d'expression", qui pour sa première édition ira également aux dessinateurs disparus de Charlie Hebdo. Il couronnera dans l'avenir les auteurs qui se battent pour la liberté d'expression. Une grande exposition, montée dans l'urgence, retrace l'histoire du journal satirique, de sa genèse jusqu'au numéro "des survivants" du 14 janvier avec une caricature de Mahomet en Une. "On commence à prendre conscience que l'esprit de Charlie Hebdo a eu un impact énorme sur l'humour en France. En dérivent un Pierre Desproges ou un Coluche, mais aussi Groland ou les Nuls sur Canal+", a souligné Jean-Paul Mercier, un des organisateurs de l'exposition. L'Hôtel de Ville a été décoré d'une grande banderole en mémoire de Charlie et une quarantaine de ses unes, représentatives de la verdeur et de l'irrespect qui sont la marque de "l'esprit Charlie", sont placardées dans les rues. Une paire de fesses géantes signées Reiser côtoient ainsi des ex-présidents de la Républiques caricaturés en pénis sur des panneaux électoraux. Autre mangaka à l'honneur cette année, Jirô Taniguchi, l'un des plus connus au monde, qui fait l'objet de sa première grande rétrospective en Europe. Dimanche seront désignés les neuf "Fauves d'Angoulême", les lauréats du festival : 62 albums sont en compétition, dont 35 dans la Sélection officielle. L'Asie, en particulier la Chine, est elle aussi fêtée à Angoulême, avec une délégation de dessinateurs de "manhua", l'équivalent chinois du manga. Les comics américains, en plein essor en France, sont aussi largement présents. Plusieurs autres auteurs font l'objet d'une exposition : l'Américain Bill Watterson, père de "Calvin et Hobbes", son compatriote Jack Kirby, créateur des "X-Men", ainsi que le scénariste français Fabien Nury, auteur de séries comme "Il était une fois en France".

