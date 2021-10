Angoulême (AFP). Le Festival de la BD d'Angoulême s'ouvre assombrie par Charlie

Le 42e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'ouvre ce jeudi pour quatre jours, assombri par le souvenir de l'attentat contre Charlie Hebdo, auquel le petit monde de la BD rendra à cette occasion de nombreux hommages. Trois semaines après l'attaque sanglante contre l'hebdomadaire satirique, le Festival, qui a accueilli en 2014 plus de 200.000 visiteurs, sera placé sous haute surveillance. En particulier le chapiteau qui accueille la dessinatrice Catherine Meurisse, collaboratrice de Charlie Hebdo rescapée de l'attentat du 7 janvier, dont un ouvrage est en compétition. Comme chaque année, Angoulême organise des expositions, des rencontres avec des dessinateurs du monde entier, des animations, et se transforme une immense librairie de la BD mondiale. Parallèlement, plusieurs événements rendront hommage aux dessinateurs assassinés lors de l'attaque, dont Cabu et Wolinski, pères spirituels de toute une génération de dessinateurs. Un Grand prix spécial doit être attribué jeudi soir à Charlie Hebdo, en même temps que l'annonce du Grand Prix d'Angoulême. Ce week-end, un nouveau "Prix Charlie de la liberté d'expression" sera décerné pour sa première édition aux dessinateurs disparus. Il couronnera dans l'avenir les auteurs qui se battent pour la liberté d'expression. Une grande exposition est aussi consacrée au journal satirique, de sa genèse jusqu'au numéro "des survivants" paru une semaine après l'attentat. L'Hôtel de Ville a été décoré d'une grande banderole en mémoire de Charlie et une quarantaine de ses unes, représentatives de la riche et tumultueuse histoire du journal, sont placardées dans les rues de la ville. Un album virtuel "jesuischarlie@bdangouleme.com", avec plus de mille contributions de dessinateurs français et étrangers, a été réalisé à l'initiative du Festival. Un autre album multi-éditeurs, réalisé par 173 auteurs et intitulé "la BD est Charlie", paraîtra le 5 février. - Un mangaka, Grand Prix d'Angoulême ? - Jeudi soir, le jury décerne le Grand Prix d?Angoulême, choisi par ses pairs parmi les trois finalistes : l'auteur de mangas Katsuhiro Otomo, créateur de la série culte Akira, le scénariste britannique de comics Alan Moore, auteur de "Watchmen" ou "V pour Vendetta" (dont le masque a été adopté par les hackers d'Anonymous), et le dessinateur et scénariste belge Hermann Huppen, dit Hermann, dont les BD vont du western à l'anticipation en passant par la BD historique. Si Otomo était élu, il serait le premier mangaka couronné par le Grand Prix. Autre mangaka à l'honneur cette année, Jirô Taniguchi, l'un des plus connus au monde, qui fait l'objet d'une grande rétrospective. Dimanche seront désignés les neuf "Fauves d'Angoulême", les lauréats du festival : 62 albums sont en compétition, dont 35 dans la Sélection officielle. L'Asie, en particulier la Chine, est aussi fêtée à Angoulême, avec une délégation de dessinateurs de "manhua", l'équivalent chinois du manga. Plusieurs autres auteurs font l'objet d'une exposition : l'Américain Bill Watterson, père de "Calvin et Hobbes" et Grand Prix 2014, son compatriote Jack Kirby, créateur de "Captain America", "Hulk" ou "X-Men", ainsi que le scénariste français Fabien Nury, auteur de séries comme "Il était une fois en France", "Tyler Cross", "W.E.S.T"

