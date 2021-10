Angoulême (AFP). BD: Angoulême couronne le Japonais Otomo et rend hommage à Charlie Hebdo

Le festival international de bande dessinée d'Angoulême a attribué jeudi pour la première fois son Grand Prix à un dessinateur de mangas, le Japonais Katsuhiro Otomo, auteur de la série culte "Akira". Il a également décerné un Grand Prix spécial aux dessinateurs de Charlie Hebdo tués dans l'attentat contre le journal satirique le 7 janvier: Cabu, Wolinski, Charb, Tignous et Honoré. C'est l'un des nombreux hommages rendus cette année au journal satirique par le festival. Katsuhiro Otomo, 60 ans, l'un des plus grands mangakas (auteurs de mangas) japonais, est mondialement connu grâce au succès d'"Akira" en manga et en dessin animé, connu en France depuis vingt ans. Son Grand Prix marque une reconnaissance de la place prise par les mangas dans le monde francophone, où ces petits fascicules en noir et blanc, qui se lisent de droite à gauche, constituent un quart des albums de BD vendus en France. Le souvenir de l'attentat contre Charlie Hebdo a assombri le démarrage jeudi du festival d'Angoulême, rendez-vous annuel de la BD mondiale, placé sous haute surveillance policière. La ville a placardé dans ses rues des dizaines de ses unes gouailleuses et provocantes, typiques de l'irrespect de l'"esprit Charlie", et consacre au journal une grande exposition.

