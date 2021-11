24 éditeurs normands au Salon du Livre de Paris

Des éditions des Falaises à Rouen qui ont popularisé Michel Bussi à celles du Bout du Monde qui s'intéresse à l'histoire maritime à Amfreville (Calvados) en passant par l'éditeur Motus situé à Urville-Nacqueville dans la Manche et La Tour Verte à Grandvilliers dans l'Eure, tous les départements de Normandie et tous les genres de littérature seront représentés du 20 au 23 mars à Paris. "Des éditeurs rassemblés depuis 2006 dans un stand unique Normandie", saluent Laurent Beauvais et Nicolas Mayer-Rossignol, présidents des régions Basse-Normandie et Haute-Normandie.

Une présence importante qui s'explique par une longue tradition de l'impression, de l'édition et de la librairie dans les deux Normandie : "Il y a un écosystème favorable au livre en Normandie, un véritable savoir-faire", se réjouit Laurent Delabouglise, directeur du Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie, qui insiste sur la vitalité du secteur. Ecoutez le :





Son homologue de Haute-Normandie renchérit et insiste sur le Salon du Livre comme "belle vitrine" pour le livre normand. Laurent Delabouglise s'attend déjà à une année réussie :