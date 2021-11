Le nouveau livre de Jean-Marc-Barroso : "Je ne supporte pas que l'on nuise à une femme"

Racontez-nous, en quelques mots, votre nouveau roman.

Mon livre raconte l'histoire d'une jeune Algérienne, Nouara, surnommée Nouara Shéhérazade, étudiante en médecine, intelligence, sensuelle et qui, pour exprimer sa soif de savoirs, choisit Oran, la ville de tous les possibles. C'est une jeune fille émancipée mais qui vit dans un milieu bourgeois très favorisé, avec un père apparatchik qui aime l'argent. Son émancipation ne va pas plaire à son frère, leader d'un groupuscule terroriste, qui va l'enlever pour lui faire payer son émancipation. C'est alors que d'autres femmes vont partir à sa recherche.

Pour bien comprendre le roman, il faut savoir que nous sommes à la fin des années 1980, à la veille de la décennie noire et d'une guerre civile qui va faire 200 000 morts.

Pourquoi avoir choisi Oran et l'Algérie comme décor de votre histoire ?

Je suis né à Oran, mon biotope est là bas. Je suis profondément lié à cette terre, comme une plante. J'en suis parti à l'âge de 10 ans mais j'ai dû y revenir à la fin des années 1970 car j'en rêvais toutes les nuits.

Et pourquoi vous attacher à la cause des femmes ?

J'ai été élevé dans une famille avec une mère veuve très tôt, à l'époque où l'Algérie était une colonie française. Oran était une ville latine et je me souviens de Maman, bousculée dans ce monde machiste. Depuis, je ne peux plus supporter que l'on nuise à une femme. Et lors de cette décennie noire, de cette véritable guerre civile qui a fait 200 000 morts, le statut de la femme a vraiment régressé.

Vous évoquez plus largement le statut de la femme...

Oui, car même pour les femmes ici, ce n'est pas gagné ! C'est toujours la femme qui est moins bien payée, toujours la femme qui part quand il y a du chômage... La femme n'est pas sauvée. Ma fille est sans cesse interpellée par cette injustice faite aux femmes. Cela tient parfois du détail, mais ce sont les détails qui font le fleuve.

Pratique. Le Désert des Reines, Jean-Marc Barroso, éd.MPE, 20,95€. Disponible à la librairie l'Armitière.