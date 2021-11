Washington (AFP). Ukraine: Washington muscle son aide, sans livrer d'armes létales

Les Etats-Unis ont musclé mercredi leur aide militaire à l'Ukraine et leurs sanctions financières contre les séparatistes pro-russes, mais se refusent toujours à fournir les armes "létales" réclamées par Kiev. Les mesures décidées par Washington ont été annoncées à l'issue d'un entretien téléphonique entre le vice-président américain Jo Biden et le président ukrainien Petro Porochenko. Les Etats-Unis ont gelé les avoirs sur leur sol de huit responsables de la région séparatiste de Donetsk, d'une banque russe active dans la région de Crimée, et de trois anciens proches du président ukrainien déchu Victor Ianoukovitch. Washington va également livrer à l'Ukraine pour 75 millions de dollars d'équipements militaires "non-létaux", dont des drones d'observation Raven, des radars anti-mortiers ou des outils de vision nocturne, selon un haut responsable américain. Ils vont également livrer 230 véhicules de transport Humvee, dont 30 blindés, qui doivent être acheminés "dans les prochaines semaines". Dans son entretien avec M. Porochenko, le vice-président américain a "noté avec inquiétude les violations en cours du cessez-le-feu" en Ukraine "par les séparatistes soutenus par la Russie", et "leur refus d'accepter le libre accès" des observateurs de l'OSCE sur le territoire qu'ils occupent, selon la Maison Blanche. M. Porochenko de son côté a "remercié" les Etats-Unis pour cette aide supplémentaire, selon la présidence ukrainienne. Mais le matériel militaire promis par les Etats-Unis ne comprend pas les armes demandées par Kiev, comme par exemple des petits missiles portatifs anti-blindés. Plusieurs hauts responsables américains, dont le secrétaire à la Défense Ashton Carter, le général Martin Dempsey, chef d'état-major inter-armées, ou James Clapper, chef du renseignement américain, se sont montrés favorables à la livraison de ces armes. - Crainte d'une escalade - Elles ne permettraient pas de changer vraiment le rapport de forces sur le terrain, reconnaissent beaucoup de responsables américains, mais seraient un signal fort en direction de Kiev, argumentent-ils. Mais d'autres responsables et certains alliés des Etats-Unis, comme l'Allemagne et la France, restent opposés à l'armement de l'Ukraine, par crainte de provoquer une escalade militaire incontrôlable. "Notre position n'est pas de livrer des armes mais des solutions pour la désescalade", a rappelé le Premier ministre français Manuel Valls dans une interview publiée mercredi par le quotidien polonais Gazeta Wyborcza. La chancelière allemande Angela Merkel a illustré à sa manière le délicat équilibre que s'efforcent de trouver les Européens et les Américains face à la Russie. Elle a décliné l'invitation du président président russe Vladimir Poutine à assister à la grande parade militaire du 9 mai à Moscou célébrant les 70 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Mais elle "a proposé au président Poutine de déposer ensemble le 10 mai une gerbe sur la tombe du soldat inconnu à Moscou", proposition "acceptée" par M. Poutine, selon un porte-parole du gouvernement allemand. Autre signe de soutien à l'Ukraine, la décision du Fonds monétaire international d'approuver un nouveau plan d'aide "risqué" de 17,5 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine, dont l'économie s'est effondrée. "Le programme (d'aide) est ambitieux et comporte des risques, provenant notamment du conflit dans l'est du pays", a reconnu dans un communiqué la patronne du FMI Christine Lagarde, scellant l'abandon d'une précédente ligne de crédit accordée par l'institution à Kiev il y a moins d'un an. La Suède est aussi venue à l'aide de l'Ukraine avec l'octroi d'un prêt de 100 millions de dollars à Kiev, a annoncé le président ukrainien Petro Porochenko. Moscou de son côté a condamné les nouvelles sanctions financières américaines, les qualifiant de "provocation politique". "Nous ne voyons aucune logique expliquant une telle décision, sachant que Washington a déclaré vouloir le retour d'une situation normale",a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire