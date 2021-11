Crêpage de chignon à Falaise : 1 200 euros d'amende

C'est ainsi qu'un jour de mars 2014, à 8h30, une expédition punitive s'organise dans un quartier HLM de Falaise (Calvados). Kévin vole un poteau de signalisation sur un chantier de la ville et, suivi par sa mère, sa cousine, sa soeur et Stéphanie, ils se postent devant la porte de Clémentine. Une fois celle-ci dégondée à l'aide du poteau, les quatre femmes s'engouffrent dans l'appartement.

La soeur commence par donner deux claques à Clémentine. La mère se plante ainsi devant elle pour lui asséner : "grosse p..., Vieille sal...". Puis la cousine lui arrache une touffe de cheveux, qui sera retrouvée dans la cuvette des toilettes. Elle menace ensuite : "demain, je te crève sur le parking des restos du coeur".

C'est ainsi que mardi 10 mars, la mère, la cousine et Kévin se retrouvent devant la justice. Les deux premières, toutes deux en récidive de violence en réunion ensemble, écopent de 120 jours amende à 10 euros, soit 1 200€. Kévin, avec six mentions et trois sursis en cours, répondait lui de violation de domicile. Il hérite de quatre mois de prison ferme.

Depuis les faits, la cousine et Clémentine sont redevenues amies !