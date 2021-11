Desjouis fait encore appel contre le cinéma multiplexe d'Alençon

Par décision en date du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Caen avait intégralement donné raison à la Communauté Urbane d'Alençon, en rejetant point par point tous les arguments d'un appel déjà formulé à l'époque par la SCI Alençon Ouest (dont l’un des principaux actionnaires est M. Desjouis).

Il aurait été interjeté appel de cette décision ce début de semaine, juste avant la clôture du délai de 2 mois.

Pour Joaquim Pueyo "cette action si elle devait être confirmée prouve l’intention que certains ont de nuire délibérément au développement de notre territoire et à ses habitants. Nul ne saurait douter de l’intérêt pour notre territoire et nos concitoyens d’un investissement de 8 millions d’euros et de ses retombées économiques."

"Cet acharnement délibéré contre le développement de notre territoire ne vise à défendre qu’un seul intérêt : l’intérêt privé. J’en appelle donc, au côté de la collectivité, à la mobilisation des habitants et des acteurs économiques de notre bassin de vie. Ensemble disons stop aux recours abusifs, disons oui à l’intérêt général, disons oui au cinéma."

Le groupe Desjouis, qui a déjà fermé la brasserie La Renaissance et l'hôtel du Grand Cerf à Alençon, vient de déposer devant la cour d'appel de Nantes un nouveau recours contre le permis de construire des 7 salles du futur cinéma d'Alençon, dont la construction est prévue sur la zone des Portes de Bretagne.

Joaquim Pueyo: