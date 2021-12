Sur la zone des Portes de Bretagne, à Alençon (Orne), le promoteur qui a construit l'immense bâtiment du futur cinéma, en a remis les clefs à l'exploitant, lundi 23 janvier 2017. Le chantier représente un investissement global de 7,7 millions d'euros, financés par l'exploitant, mais également par les collectivités locales et territoriales. Le chantier avait été très retardé en raison de multiples recours déposés par un promoteur opposé à ce projet.

Les travaux dans le timing prévu

La première pierre avait été posée en juin 2016, les travaux avaient débuté en septembre. Les travaux du très attendu futur cinéma multiplexe d'Alençon, avancent bien: l'exploitant du cinéma doit désormais y installer les gradins et tout le matériel de cinématographique: projecteurs et écrans.

Visite guidée avec Sébastien Le Goff, l'exploitant du futur cinéma:

Alençon. Le "Planet-Ciné" d'Alençon ouvrira à la mi-juin 2017 Impossible de lire le son.

Le futur " Planet Ciné " comptera sept salles, 1200 places, une unité de restauration, et son ouverture est programmée pour la fête du cinéma, à la mi-juin 2017. Son plus petit écran sera aussi grand que celui qui est actuellement dans le vieux cinéma du centre-ville d'Alençon; le plus grand mesure… dix-sept mètres de large!

Davantage d'ouverture, davantage de films

Ce nouveau cinéma sera ouvert tous les jours de 14 à 20h. Jusqu'à 22h le vendredi et le samedi. Avec même avec une séance le dimanche matin.

Il doit être un nouvel élément important de l'attractivité du territoire alençonnais et éviter la fuite des ornais vers le multiplexe cinématographique du Mans, et les nombreux commerces implantés autour de celui-ci, estime Joaquim Pueyo, député-maire d'Alençon: