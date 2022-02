Alençon. Alençon : 114 517 entrées en six mois à Planet'Ciné

Le 23 juin 2017, Planet'Ciné ouvrait ses portes sur la zone des "Portes de Bretagne", en périphérie-ouest d'Alençon (Orne). Depuis lors, le multiplexe de sept salles remplace l'antique et totalement désuet cinéma Normandy, qui était situé en centre-ville.

114 517 spectateurs en six mois

Six mois, jour pour jour, après son ouverture, le multiplexe a trouvé son public : 114 517 cinéphiles sont venus dans ses salles. Outre les films, le cinéma propose aussi de l'opéra, et multiplie les animations, comme celle prévue début janvier 2018 à l'occasion de la sortie du film, Normandie Nue, qui a été tourné dans l'Orne.

Pascal Turgis, directeur de Planet'Ciné espère atteindre les 300 000 spectateurs sur un an. Notamment et comme dans tous les cinémas, grâce à cette fin de mois de décembre, qui est la période la plus chargée de l'année, portée par le film Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi.

