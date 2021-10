Un nouveau cinéma de 7 salles et un nouveau théâtre à Alençon

L'accord sera signé cet après-midi, lundi 19 novembre. Cet espace-cinéma labellisé "Art et Essai" sera situé à l'entrée de la zone commerciale "Portes de Bretagne", juste en face de La Luciole et du Parc des Expositions.

L'investissement se chiffre à 7 millions d'euros, subventionnés par les collectivités à hauteur de 480.000 euros. Le bâtiment de 9.555 m proposera 7 salles de cinéma de 82 à 364 places, mais aussi un vaste hall d'accueil et un restaurant.

Son ouverture est prévue au 1er trimestre 2014. Bien que la décision ne sera actée que lors du Conseil municipal de ce lundi, Tendance Ouest vous rélève d'ores et déjà que l'actuel cinéma, situé en centre-ville, va être transformé en théâtre et accueillera la Scène nationale, actuellement située à la Pyramide, dans des locaux qui ne sont plus adaptés.

Ce nouveau théâtre d'Alençon, 457 places, est prévu pour être opérationnel en 2016.

Ecoutez ci-dessous Joachim Pueyo, le député-maire d'Alençon