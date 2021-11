Changement de style pour Jason Derulo avec "Want to Want Me"

Ceux d'entre vous qui avaient pour habitude d'écouter Jason Derulo risquent d'être surpris par le changement de cap opéré par le rappeur américain. Il a décidé de s'orienter vers des sonorités plus "pop".

En écoutant son nouveau titre "Want to Want Me" et en regardant le clip associé, vous voyagez dans les 80's tout en suivant des mains et de jolis bouts de tissu s'entrelacer. Lui chante avec un ton plus haut, plus poussé que d'habitude (comparable au grain de voix de Bruno Mars).

Ce titre est également annonciateur de la sortie du nouvel album de Jason Derulo (sortie prévue cet été).