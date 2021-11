Vidéo canton de Caen 1 : pompiers, transport et cumul des mandats au menu du débat

Jean Lemarié, conseiller général sortant et assis parmi les spectateurs hier soir, ne se représente pas aux prochaines élections. A sa place, le socialiste Jorma Accard a dit vouloir "poursuivre son travail", et fustigé en même temps, de la même façon qu'Aurélien Guidi (Front de gauche), le cumul des mandats de leur adversaire. Car en face d'eux, les représentants de la droite unie, Ludwig Willaume et Sonia de la Provôté, sont déjà engagés dans la politique municipale.

Sur le fond des débats, les différents candidats ont évoqué l'avenir du site du 18e RT à Bretteville-sur-Odon ou de la caserne de pompiers Canada – "ça me rappelle les collèges que vous aviez dit ne pas fermer, et que vous avez fermé néanmoins", évoque Aurélien Guidi ; "vous allez un peu loin : nous défendrons l'existence de cette caserne", a répliqué Ludwig Willaume.

Les Verts, par la voix de Caroline Amiel, ont précisé vouloir "faciliter les transports, mais pas en multipliant les routes. Il faut voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a." "Un échangeur sur le périphérique ouest est essentiel pour désenclaver Bretteville", a estimé pour sa part le représentant socialiste.

En conclusion, Aurélien Guidi (Front de gauche) a défendu le "renouveau" qu'il incarnerait. Il évoque comme priorité de privilégier les circuits courts, d'imposer le non-cumul des mandats et de mettre en place un conseil départemental de la jeunesse. Caroline Amiel (les Verts) met en avant les choix qu'elle ferait en relation avec la "protection de notre cadre de vie", quand Jorma Accard (PS) a avancé une politique "proche de vous, avec la solidarité au cœur du département". Enfin, Ludwig Willaume (union de la droite) a misé "sur le développement économique dans une gestion de bon sens et de proximité".