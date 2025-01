Mont Saint-Michel. Roméo Elvis en visite, Pierre de Maere en mode polémique, et les Normands crient au scandale

Tout est parti d'une simple vidéo postée par Roméo Elvis sur Instagram, où il partage une visite au Mont Saint-Michel avec sa femme, Lena Simonne, et leur bébé. Mais c'est Pierre de Maere qui a mis le feu aux poudres avec une question faussement innocente : "C'est en Bretagne ?"

Un débat houleux qui semble alimenté avec plaisir - Roméo Elvis

Quand Instagram devient une arène géopolitique

Roméo Elvis a partagé la question en story, déclenchant une avalanche de commentaires. Entre Bretons revendicateurs, Normands outrés et spectateurs amusés, tout le monde y est allé de son avis. Pour calmer (ou alimenter ?) la polémique, il a lancé un sondage en ligne. Verdict : 64% des internautes ont tranché en faveur de la Normandie.

Les Belges, champions des débats improbables ?

C'est là que ça devient drôle. Les Belges, qui jonglent déjà entre flamand et wallon, ont décidé de s'inviter dans une querelle bien française. Mais bon, on ne leur en veut pas, entre francophones, on peut pardonner une petite incursion dans nos affaires régionales.

Le Mont Saint-Michel : superstar des clashs culturels

Ce n'est pas la première fois que le Mont Saint-Michel divise. Entre sa localisation géographique (spoiler : il est en Normandie, et c'est gravé dans la roche), ses fans bretons qui refusent de lâcher l'affaire, et maintenant des stars belges qui mettent leur grain de sel, le rocher n'a pas fini de faire parler de lui.

Et si on laissait le Mont Saint-Michel tranquille ?

Pendant que Roméo Elvis, Pierre de Maere et leurs fans débattent, le Mont Saint-Michel reste imperturbable. Depuis le haut de sa majestueuse abbaye, il continue d'attirer des millions de visiteurs chaque année, qu'ils soient bretons, normands… ou belges.

Alors, Bretagne ou Normandie ? Vous avez trois heures (et un sondage Instagram) pour répondre.