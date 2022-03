Madrid (AFP). Espagne: la justice accepte d'examiner une demande de paternité visant Juan Carlos I

Le tribunal suprême espagnol a accepté mercredi d'examiner une demande en reconnaissance de paternité d'une Belge visant Juan Carlos I, à la fin de règne polémique, qui a perdu son immunité totale depuis qu'il a abdiqué en faveur de son fils. Il s'agit de la première action judiciaire visant Juan Carlos I, 77 ans. Elle a été introduite par une Belge âgée d'une quarantaine d'années, Ingrid Jeanne Sartiau. Cette femme assure être le fruit d'une liaison ayant commencé entre Juan Carlos et sa mère avant même le mariage de l'ancien monarque. Elle lui aurait dit un jour, en le voyant à la télévision, "cet homme est ton père". Juan Carlos rejoint ainsi la listes des monarques européens poursuivis par des enfants illégitimes, présumés ou réels comme l'ex-roi des Belges Albert II ou le prince Albert II de Monaco, qui a reconnu en 2005, le petit Alexandre, alors âgé de 22 mois et né d'une liaison avec une hôtesse de l'air française. La chambre civile du tribunal "a accepté d'examiner une des demandes en reconnaissance de paternité visant Don Juan Carlos de Bourbon", a déclaré à l'AFP une porte-parole du Tribunal suprême. Elle a en revanche rejeté un autre demande, déposée par un Catalan, Alberto Sola Jimenez. Enfant adopté, il affirme que sa mère biologique, fille d'un banquier connu à Barcelone, a eu une relation avec le souverain, selon la presse espagnole. En 2012, deux tribunaux civils avaient rejeté ces requêtes, en vertu de l'article 56 de la Constitution selon lequel "la personne du roi est inviolable et n'est pas sujette à responsabilité" devant la justice. Cette inviolabilité n'est cependant plus applicable depuis qu'il a abdiqué, même s'il reste à l'écart de la justice ordinaire et ne peut être jugé que par le Tribunal suprême. Selon la presse belge, c'est en faisant des recherches qu'Ingrid Jeanne Sartiau a fait la connaissance d'Alberto Sola Jimenez. Les deux ont décidé de déposer une demande de reconnaissance de paternité après avoir réalisé des tests ADN montrant qu'ils sont frère et soeur à 91%. Dans un entretien accordé en 2014 en vidéo au Soir Magazine, en Belgique, Mme Sartiau a évoqué un second test qui s'est avéré négatif, sans remettre cependant en question sa conviction sur la paternité de Juan Carlos. Affaibli par les ennuis de santé, usé par les scandales, Juan Carlos a abdiqué le 18 juin 2014, après 39 ans de règne, en faveur de son fils, Felipe VI, nouveau roi d'Espagne âgé de 46 ans, et s'est effacé de la vie publique. Cette procédure judiciaire vient s'ajouter à la série de scandales ternissant depuis trois ans l'image d'un monarque longtemps "intouchable" y compris dans la presse car il incarnait jusque-là la "stabilité" et la "démocratie" après la dictature franquiste (1939-1975), rappelle la journaliste Ana Romero, spécialiste de la monarchie. Juan Carlos, qui a joué un rôle politique durant les années de transition vers la démocratie, a dû faire des excuses publiques inédites après une chasse à l'éléphant au Botswana en 2012, alors que les Espagnols s'enfonçaient dans la crise. Ses "amitiés", longtemps tabou dans la presse ont aussi émergé, en particulier celle qui le liait à la belle aristocrate allemande Corinna zu Sayn-Wittgenstein. "Il faut faire la distinction entre son comportement en tant que monarque () et sa vie privée", estime Cesar de la Lama, auteur de la première biographie autorisée du roi. "Personne ne peut nier qu'il aimait beaucoup les femmes, comme son parent Alfonse XIII, qui eut un enfant illégitime", note ce spécialiste. Mais le scandale de corruption dans lequel est impliqué depuis 2011 le gendre de Juan Carlos, Iñaki Urdangarin et sa fille cadette l'infante Cristina, 49 ans, renvoyée en procès le 22 décembre pour des délits fiscaux, est sans doute celui qui a le plus ébranlé la monarchie. Felipe VI s'est engagé à avoir une conduite "honnête et transparente" dès son intronisation. Selon le spécialiste en droit constitutionnel Antonio Torres del Moral, Juan Carlos I pourrait encore contester la décision du Tribunal suprême. Son avenir, estime cependant Cesar de la Llama, importe désormais peu aux politiques en Espagne. "Il est hors jeu".

