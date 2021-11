Paris (AFP). Grève SNCF: trafic normal sur les TGV, en Ile-de-France et pour les Intercités

Le trafic était normal mardi matin sur les lignes TGV, en Ile-de-France et pour les Intercités, malgré l'appel à la grève de la CGT, a-t-on appris auprès de la SNCF. "Le trafic vient juste de démarrer et tout est normal sur les lignes TGV, en Ile-de-France et sur les lignes Intercités", selon la SNCF pour qui cependant "de petites difficultés sur le RER B" pourraient se produire. Le préavis de grève couvre la période de lundi à 19H00 à mercredi à 08H00. La CGT, premier syndicat du groupe, dénonce une réforme ferroviaire engagée depuis le 1er janvier. Ce mouvement intervient alors que le comité central d'entreprise doit être consulté mardi sur la mise en ?uvre de la réforme. Contrairement à la grève d'une douzaine de jours menée en juin à l'initiative de la CGT-Cheminots et SUD-rail, également contre le projet de réforme, le mouvement n'est cette fois pas reconductible et seule la CGT a déposé un préavis. La réforme ferroviaire, dont le premier effet est de regrouper désormais les 149.000 salariés de la SNCF et les 1.500 employés de Réseau Ferré de France (RFF), doit permettre au nouveau groupe d'être plus concurrentiel et efficace, selon la SNCF.

