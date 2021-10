Les ruches envahissent quatre lycées de l'agglomération rouennaise

En mai 2014, la Région avait lancé un appel à projets "Une ruche dans mon établissement" auprès des lycées, Enseignements Régionaux d'Enseignement Adapté (EREA) et CFA. Le but : installer une ruche dans un établissement et permettre aux élèves de se mobiliser autour d'un projet d'éducation au développement durable tout en facilitant la protection de la biodiversité.

Quatre établissements de l'agglo rouennaise ont été sélectionnés : l'Institut Rey à Bois-Guillaume, le lycée Georges Baptiste à Canteleu, l'EREA Françoise Dolto ainsi que le lycée Les Bruyères à Sotteville-lès-Rouen. Tous ces établissements recevront une aide de la Région pour équiper et installer ces ruches. Une aide qui peut aller jusqu'à 750 €.

Pour rappel, une ruche a déjà été installée sur le toit de l'Hôtel de Région.