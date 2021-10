Paris (AFP). Armando Curri, sans-papiers albanais, a reçu sa médaille de meilleur apprenti de France au Sénat

Armando Curri, un jeune Albanais de 19 ans sans papiers, a reçu mercredi sa médaille de meilleur apprenti menuisier de France sous les ors du Sénat, alors que cette cérémonie lui avait été dans un premier temps refusée en raison de sa situation irrégulière. "C'est un rêve qui devient réalité", a déclaré l'apprenti à l'issue de la cérémonie, arborant fièrement au cou la médaille qu'il a reçue des mains de Carole Delga, la secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Artisanat. Le préfet de la Loire, où il réside, avait déjà abrogé mardi soir l'Obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui le frappait depuis octobre pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois. Ce délai lui permettra de poursuivre ses démarches pour régulariser sa situation, a estimé la sénatrice de la Loire Cécile Cukierman (Communiste, républicain et citoyen, CRC). Dans un premier temps, le cabinet du président du Sénat, Gérard Larcher (UMP), avait refusé d'accueillir Armando Curri, expliquant "qu'il ne (pouvait) accueillir en son sein une personne en situation irrégulière" dans le cadre de la cérémonie annuelle de remise des médailles de l'apprentissage. La semaine dernière, la Haute assemblée en avait d'ailleurs informé la Société des meilleurs ouvriers de France (SMOF), qui avait alors, à son grand regret, demandé à M. Curri de ne pas se joindre aux autres lauréats. M. Larcher a alors été alerté sur la situation d'Armando Curri par Mme Cukierman et plusieurs sénateurs de la Loire, comme Maurice Vincent (PS) et Jean-Claude Frécon (PS) qui sont aussi intervenus au niveau du préfet. "J'ai regardé le dossier en équité", a-t-il déclaré "J'ai décidé de l'accueillir dès lors que j'ai appris que sa situation est provisoirement régularisée", a précisé M. Larcher. "C'est un cas médiatisé, mais des dossiers comme celui-là, j'en ai plein qu'on essaie de régler", a souligné Mme Cukierman. "Son cas doit nous éclairer sur ces jeunes qui veulent s'intégrer mais qui à 18 ans sont dans l'impasse". Arrivé en France il y a trois ans et bénéficiant du statut de mineur isolé jusqu'à sa majorité, Armando Curri a décroché en 2014 un CAP de menuiserie à Saint-Étienne. Il est actuellement inscrit en bac pro dans un lycée de l'agglomération roannaise. 338 médailles d'or sont remises au Sénat mercredi aux lauréats des différentes catégories du concours des meilleurs apprentis de France.

