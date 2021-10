Rangoun (AFP). Birmanie: le chemin de fer de Rangoun, une clé contre l'engorgement automobile

La ligne ferroviaire qui entoure Rangoun, la capitale économique birmane, est tellement vétuste que ses passagers vont à peine plus vite qu'à pied. Mais ce vestige de l'époque coloniale est au centre des plans de modernisation des transports de la ville encombrée par la circulation automobile. A proximité de la gare de San San Aye, dans le centre de Rangoun, aux heures de pointe, ils sont des centaines à passer tous les jours à proximité du stand de tabac de Kyi Kyi Win, témoin de la récente évolution. "Avant, seules les personnes pauvres utilisaient le train parce que les billets n'étaient pas très chers", explique-t-elle à l'AFP, tout en répandant sur des rangées de feuilles vertes du tabac et des noix de bétel - une plante à mâcher. Mais les récentes améliorations - et notamment des voitures climatisées - ont attiré une clientèle plus riche, ce qui réjouit Kyi Kyi Win qui a vu ses ventes grimper en flèche. Construite à l'époque de la colonisation britannique, cette voie de chemin de fer, au rythme particulièrement lent - seulement 15 km/h - forme une boucle de 50 km autour de Rangoun, et transporte quelque 100.000 personnes par jour. "J'ai toujours eu peur pour ma vie dans le bus et le trafic routier est très mauvais", explique Tin Tin Win, qui a choisi l'option train depuis deux ans, séduit par les voitures plus modernes. Cette modernisation et le lancement d'une nouvelle ligne de tramway font partie d'un plan destiné à détourner les habitants des rues engorgées de Rangoun. Avec l'ouverture du pays en 2011 après des décennies de régime militaire, le nombre de voitures a explosé dans la ville. Et la situation pourrait encore s'aggraver. "Les routes de Rangoun seront paralysées" sans amélioration rapide des infrastructures, prévoit l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui travaille avec le gouvernement birman sur plusieurs projets de transport à l'échelle nationale. Selon elle, la population de la ville va doubler pour atteindre environ 10 millions dans les 20 prochaines années, tandis que le nombre de voitures va quadrupler pour atteindre environ un million de véhicules. - 1% des trajets par le rail - "C'est le bon moment pour commencer à penser à l'avenir du système de transport", estime Tanaka Masahiko qui est à la tête de la JICA. Selon lui, le développement du système de transports en commun du pays, notamment le transport ferroviaire, est l'une des clés pour résoudre les problèmes d'infrastructures et attirer davantage d'investisseurs étrangers. "Notre objectif est que les trains soient à l'heure, pas chers et simples à emprunter", explique Htun Aung Thin du ministère des Transports ferroviaires. Mais réduire le transport routier est un défi majeur: en 2013, seulement 1% des trajets ont été faits via le rail contre environ 50% par autobus et autour de 8% pour chacun des autres modes de transport (taxi, voiture et camionnette privée). Les autres utilisent des vélos. Les transports en commun, comme les autres services, y compris la santé et l'éducation, ont été chroniquement négligés par la junte militaire pendant des décennies. Pour Megan Quirk, urbaniste qui a travaillé avec les autorités de Rangoun, l'installation de feux de circulation en réseau en remplacement des policiers gérant la circulation aux carrefours et des campagnes d'éducation des habitants pourraient permettre de décongestionner en partie les rues défoncées de la capitale économique. Quant au chemin de fer autour de Rangoun, il faudrait qu'il soit mieux intégré aux plans de développement immobilier de la ville pour être efficace. Mais les récentes propositions comme celle de lever l'interdiction datant de l'époque de la junte sur les motos à Rangoun pourrait s'avérer à double tranchant: cela pourrait tenter davantage les usagers des bus que les automobilistes. "Les choses vont s'aggraver avant de s'améliorer", estime Megan Quirk.

