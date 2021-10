Genève (AFP). Mobilisation diplomatique internationale autour de l'Ukraine

La résolution de la crise en Ukraine, déchirée depuis près d'un an par une guerre civile qui a causé plus de 6.000 morts, a suscité lundi une intense mobilisation diplomatique internationale, notamment à Genève. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry s'est déclaré "plein d'espoir" quant à une désescalade en Ukraine, après 80 minutes d'entretiens avec le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. Le chef de la diplomatie américaine a affirmé que le cessez-le-feu accepté dans les accords de Minsk n'était "pas encore un cessez-le-feu complet", tout en ajoutant: "notre espoir est que dans les prochaines heures et certainement dans les prochains jours il soit complètement respecté". "J'espère que cela sera la route pour plus de désescalade et non pour plus de déceptions et de violences", a affirmé le secrétaire d'Etat. M. Lavrov a également reconnu que le cessez-le-feu était globalement respecté, et que les armes lourdes étaient retirées. Il a aussi exhorté les autorités de Kiev à lever le "blocus de facto" de la région du Donbass et à y rétablir les services essentiels. MM. Kerry et Lavrov étaient à Genève pour participer à la séance d'ouverture du Conseil des Droits de l'homme, le grand rendez-vous annuel de la défense des droits humains dans le monde, au sein de l'ONU. Dans leurs discours devant l'ONU, ils ont chacun défendu le point de vue de leur capitale. Pour John Kerry, le Conseil des Droits de l'homme doit "regarder les faits (en Ukraine) et à ne pas se laisser induire en erreur". Il a également souhaité que l'ONU "demande des comptes" à ceux qui violent les droits de l'homme en Ukraine. Le ministre russe a dénoncé pour sa part ceux qui veulent selon lui saboter un règlement pacifique en Ukraine. A Moscou, le Kremlin a aussi répété que le président Vladimir Poutine ne changerait pas de position sous la pression des sanctions occidentales. "Les tentatives de faire pression sur Poutine ou de le faire changer d'avis sous pression sont tout à fait vaines", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence Ria-Novosti. - Entretien téléphonique - La question ukrainienne est également au centre d'un entretien téléphonique annoncé pour lundi soir entre les présidents russe, ukrainien, français et la chancelière allemande. Le président français François Hollande a réaffirmé pour sa part lundi que "l'accord de Minsk est la seule base possible pour rétablir la paix" en Ukraine et qu'il devait être appliqué "dans son intégrité, son immédiateté". Une relative accalmie est observée ces derniers jours en Ukraine où un conflit armé entre les forces ukrainiennes et les séparatistes prorusses a fait plus de 6.000 morts en dix mois. Un cessez-le-feu, décidé le 12 février à Minsk, est officiellement entré en vigueur dans l'est de l'Ukraine le 15 février, même si les parties du conflit se sont accusées de violations à plusieurs reprises. Intervenant devant le Conseil des droits de l'homme, le Haut-commissaire pour les droits de l'homme, M. Zeid Raad al Hussein, a dénoncé pour sa part les "destructions impitoyables concernant les civils et les infrastructures" en Ukraine. Kiev et les Occidentaux accusent Moscou d'armer la rébellion séparatiste et d'avoir déployé des troupes régulières dans l'est de l'Ukraine. La Russie dément toute implication dans le conflit. - La question du gaz - Sur le plan énergétique, l'Union européenne a tenté lundi de désamorcer un nouveau conflit gazier: le géant russe Gazprom a commencé la semaine dernière à approvisionner directement en gaz les zones sous contrôle des rebelles au motif que Kiev avait cessé de le faire. Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a affiché sa volonté d'arracher un accord lundi à Kiev et Moscou pour garantir l?approvisionnement de l'UE, lors d'une réunion dans l'après-midi à Bruxelles avec les ministres russe et ukrainien de l?Énergie.

